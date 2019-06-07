В Республике Алтай на выборы от "ЕР" пойдет беспартийный Хорохордин

"Единая Россия" выдвинула врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина своим кандидатом на выборах главы региона. Он набрал наибольшее число голосов при тайном голосовании.



Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай

Всего в списке были три человека. Кроме Хорохордина - член Совфеда Татьяна Гигель и глава Усть-Канского района Эжер Ялбаков.

Несколько дней назад Хорохордин заявил, что намерен пойти на выборы от "ЕР", но при этом остаться беспартийным, чтобы построить диалог с различными политическими силами. Ситуацию в республике он назвал очень сложной и пообещал приложить все силы для ее скорейшего улучшения.

По словам врио главы РА, "ЕР" - самая влиятельная политическая сила в стране, у нее много перспективных проектов, направленных на улучшение жизни населения. Он выразил надежду, что партия власти примет участие в работе Центра развития Республики Алтай.

Хорохордин стал врио главы республики в конце марта после отставки Александра Бердникова. До назначения президента он был председателем Совета НП "ГЛОНАСС".

Источник превью: сайт правительства Республики Алтай

Читайте также:

В Госдуме считают, что без сюрпризов выборы глав регионов не обойдутся