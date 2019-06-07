"Единая Россия" выдвинула врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина своим кандидатом на выборах главы региона. Он набрал наибольшее число голосов при тайном голосовании.
Всего в списке были три человека. Кроме Хорохордина - член Совфеда Татьяна Гигель и глава Усть-Канского района Эжер Ялбаков.
Несколько дней назад Хорохордин заявил, что намерен пойти на выборы от "ЕР", но при этом остаться беспартийным, чтобы построить диалог с различными политическими силами. Ситуацию в республике он назвал очень сложной и пообещал приложить все силы для ее скорейшего улучшения.
По словам врио главы РА, "ЕР" - самая влиятельная политическая сила в стране, у нее много перспективных проектов, направленных на улучшение жизни населения. Он выразил надежду, что партия власти примет участие в работе Центра развития Республики Алтай.
Хорохордин стал врио главы республики в конце марта после отставки Александра Бердникова. До назначения президента он был председателем Совета НП "ГЛОНАСС".
Источник превью: сайт правительства Республики Алтай
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