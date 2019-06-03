В Госдуме пообещали, что без сюрпризов выборы глав регионов не обойдутся

Выборы губернаторов, которые пройдут в РФ 8 сентября, без сюрпризов не обойдутся. Такое мнение высказал депутат Госдумы от "Справедливой России" Михаил Емельянов.



Выборы-2018: в большинстве регионов победили действующие губернаторы

"Сюрпризы будут - это очевидно", - сказал он. Парламентарий добавил, что временно исполняющим обязанности глав регионов будет очень сложно. Regions.ru он объяснил это тем, что сейчас в сознании населения доминирует не желание избрать "губернатора надежды", а настрой на протест.

По словам Емельянова, еще не до конца прошел эффект от изменения пенсионной системы. Люди готовы идти на избирательные участки просто из-за протестных настроений по отношению к власти.

Напомним, осенью в нашей стране пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, глав 18 регионов (16 прямых и двое голосованием в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов госвласти в 13 субъектах РФ.

Фото превью: Pravda.ru

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