В Госдуме пообещали, что без сюрпризов выборы глав регионов не обойдутся

Выборы губернаторов, которые пройдут в РФ 8 сентября, без сюрпризов не обойдутся. Такое мнение высказал депутат Госдумы от "Справедливой России" Михаил Емельянов.
"Сюрпризы будут - это очевидно", - сказал он. Парламентарий добавил, что временно исполняющим обязанности глав регионов будет очень сложно. Regions.ru он объяснил это тем, что сейчас в сознании населения доминирует не желание избрать "губернатора надежды", а настрой на протест.
По словам Емельянова, еще не до конца прошел эффект от изменения пенсионной системы. Люди готовы идти на избирательные участки просто из-за протестных настроений по отношению к власти.
Напомним, осенью в нашей стране пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, глав 18 регионов (16 прямых и двое голосованием в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов госвласти в 13 субъектах РФ.
Фото превью: Pravda.ru
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