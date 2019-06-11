Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня заявил, что Чечня никак не нарушила заключенные договоренности по административным границам между республиками, поставив свои дорожные знаки в Шелковском районе близ Кизляра.
Он отметил, что ЧР установила знаки на своей территории. Васильев также напомнил, что пока процесс установления границ приостановлен.
Раскачивать в республике ситуацию в чьих-либо интересах абсолютно непозволительно, добавил чиновник. Он гарантировал, что пока работает в доверенном ему регионе, ни один его метр не будет никому передан в одностороннем порядке.
Васильев также заявил, что главы органов власти республики находятся в постоянном контакте с коллегами из Чечни по данным вопросам, и понимание есть. По территории, о которой идет речь, у регионов претензий друг к другу нет.
Глава Дагестана указал, что совершенно все спорные вопросы обязательно будут обсуждаться, в том числе и с местным населением.
Ранее в интернете появилось видео, на котором молодые люди убирают знак "Чеченская Республика - Шелковской район". Он был установлен властями ЧР недалеко от города Кизляр. По мнению героев ролика, этот знак находился на территории Дагестана.
Позже знак был вновь поставлен.
Источник превью: сайт главы Дагестана
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