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Мы – Иван Голунов: "КоммерсантЪ", "Ведомости" и РБК пытаются проверить власть на вшивость

Политика print

Деловые издания "РБК", "Ведомости" и "Коммерсантъ" выпустили единообразные первые полосы в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Мы – Иван Голунов:

На первый взгляд, подобная акция выглядит попыткой показать солидарность внутри цеха и действительно поддержать попавшего в беду корреспондента. Однако, по мнению ФАН, их материалы — еще и способ привлечь к себе внимание.

Если смотреть глубже сине-красно-зеленых заголовков, становится понятно, что деловые издания хотят попиариться, скооперировавшись во "флешмоб" на громкую тему. Ни одна из редакций в последнее время не публиковала значимых и резонансных материалов, а все скандалы исходили исключительно из внутренней кухни изданий.

Так, например, в "Коммерсанте", кричащем сейчас о свободе слова, 21 мая из-за несогласия с новыми правилами редакции все сотрудники политического отдела подписали заявления на увольнения. Сами журналисты говорят, что решили уйти из-за увольнений Ивана Сафронова и Максима Иванова. Причиной их отставки стали статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда. При этом главный редактор "Коммерсанта" без разговоров подписал все заявления и просто набрал новый штат из "удобных" людей.

В 2016 году похожий случай происходил и в РБК. Когда у холдинга, спонсирующего издание, появился новый владелец, более 20 журналистов уволились, не согласившись с политикой редакции. Их не уговаривали остаться, а просто нашли "послушных журналистов".

"Ведомости" вовсе теряют подписчиков, из-за чего им жизненно необходимо учувствовать во всех резонансных событиях, чтобы хоть как-то оставаться на плаву. Возможность присоединиться к истории с журналистом "Медузы" — хороший способ увеличить цитируемость и напомнить о себе, ведь подписка на издание в год обходится аудитории почти в 5 тысяч рублей.

Мы – Иван Голунов: "КоммерсантЪ", "Ведомости" и РБК пытаются проверить власть на вшивость. 403859.jpeg

Для всех псевдонезависимых изданий ситуация с Голуновым — это лишний повод прокричать: "Мы стоим за свободу прессы!", стараясь заставить читателей забыть о провалах.

Определить вину или невиновность Голунова способны только суд и экспертное заключение, однако СМИ устраивают одиночные пикеты и митинги, стараясь обратить на себя внимание. Подобные действия лишь усугубляют ситуацию, мешая беспристрастно и честно разбираться в ситуации. Впрочем, ее исход оппозиционных СМИ не интересует. Им важен только дешевый пиар.

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Темы сми рбк ведомости коммерсантъ иван голунов
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