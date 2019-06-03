В Минфине рассказали о затратах на губернатора и депутатов Красноярского края

В министерстве финансов Красноярского края обнародовали данные о затратах на работу губернатора Александра Усса, его команды и депутатов Заксобрания.



Житель Красноярска в знак уважения сделал татуировку в виде портрета губернатора Александра Усса

В прошлом году они потратили почти 800 миллионов рублей. На зарплаты губернатора и его администрации ушло 311 млн. В эту сумму вошла и стоимость командировок. При этом их было меньше, чем планировали: в минфине рассчитывали, что на поездки будет потрачено на 9 млн больше.

Увеличились затраты на содержание депутатов и сотрудников Заксобрания области. На эти цели ушло 487 млн, в 2017-м- 462 млн. Расходы выросли примерно на 6%.

Добавим, в прошлом месяце краевое правительство внесло инициативу об увеличении зарплат губернатору, чиновникам, депутатам. Усс выступил против нее.

Александр Усс является губернатором Красноярского края с 2017 года. До этого он был председателем Заксобрания.

Фото превью: сайт правительства Красноярского края

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