Выборы губернатора Петербурга обойдутся в 600 млн рублей

Подготовка и проведение выборов губернатора Петербурга обойдутся бюджету в 608 млн рублей. Как заявили в горизбиркоме, непосредственно ГИК из них достанется 35 млн. Большая часть суммы пойдет на дополнительную оплату труда, оставшиеся деньги - на премии.
Нижестоящим избиркомам выделят 44,4 млн. Они потратят средства на оборудование и печатную продукцию. Включены и транспортные расходы.
Напомним, выбирать главу северной столицы будут 8 сентября. Впервые проголосовать можно будет не только на территории города. В Москве в рамках эксперимента организуют 30 цифровых участков, где петербуржцы смогут отдать голос за понравившихся им кандидатов.
Кроме того, голосование пройдет на 33 участках в садоводческих хозяйствах Ленобласти. Экстерриториальных участки также разместят в Псковской и Новгородской областях.
Фото превью: Pravda.ru
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