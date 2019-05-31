Выборы губернатора Петербурга обойдутся в 600 млн рублей

Подготовка и проведение выборов губернатора Петербурга обойдутся бюджету в 608 млн рублей. Как заявили в горизбиркоме, непосредственно ГИК из них достанется 35 млн. Большая часть суммы пойдет на дополнительную оплату труда, оставшиеся деньги - на премии.



Московские власти хотят запустить систему электронного голосования к осени. К ней есть много вопросов

Нижестоящим избиркомам выделят 44,4 млн. Они потратят средства на оборудование и печатную продукцию. Включены и транспортные расходы.

Напомним, выбирать главу северной столицы будут 8 сентября. Впервые проголосовать можно будет не только на территории города. В Москве в рамках эксперимента организуют 30 цифровых участков, где петербуржцы смогут отдать голос за понравившихся им кандидатов.

Кроме того, голосование пройдет на 33 участках в садоводческих хозяйствах Ленобласти. Экстерриториальных участки также разместят в Псковской и Новгородской областях.

Фото превью: Pravda.ru

Читайте также:

В Иркутске коммунисты требуют вернуть выборы мэра и угрожают майданом