Врио главы Оренбуржья за год заработал более 234 млн рублей

Доход врио главы Оренбуржья Дениса Паслера в прошлом году составил более 234 млн рублей. Такую сумму он указал в декларации, которую обнародовала администрация региона.
В документе говорится, что в собственности непосредственно чиновника находятся два земельных участка, жилой дом площадью 555 кв. м., нежилое здание, квартира площадью 267,3 кв. м. Он также указал, что владеет двумя снегоходами и двумя прицепами.
У Паслера есть трое детей. В собственности одного из них есть квартира площадью 267,3 "квадрата". Дети также имеют участок, дом, квартиру в РФ, помещение в общежитии в Великобритании. Жены у чиновника нет.
Что касается экс-губернатора Юрия Берга, по итогам 2017 года ему принадлежал участок площадью 1 358 кв. м., дом в 138 кв. м. и квартира в общедолевой собственности с женой.
Напомним, Паслер стал врио губернатора в марте 2019-го после добровольной отставки Берга. До этого он руководил ПАО "Т Плюс" - компанией, работающей в сфере энергетики. Она входит в "Ренову" Виктора Вексельберга.
До "Т-Плюс" Паслер был премьером правительства Свердловской области. Ранее местные СМИ сообщали, что в 2015 году он он заработал 3 млн 100 тыс. 543 рубля, годом ранее - 2,954 млн.
В сентябре в единый день голосования Паслер поборется за пост главы области.
Фото: правительство Оренбургской области
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