Голикова рассказала, почему решили снова проиндексировать пенсии

Заместитель председателя российского правительства Татяьна Голикова объяснила, как в Послании президента Федеральному собранию появилось поручение изменить порядок индексации пенсий.

— Мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан — и президент эти же письма получал — по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного, — сказала Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1" 24 февраля.

Напомним, что правительство обещало повысить с 1 января пенсии в среднем на тысячу рублей. Однако, граждане, чьи страховые пенсии были установлены на уровне ниже прожиточного минимума, эту прибавку не ощутили, поскольку после индексации им урезали размер социальной доплаты. В своем Послании Федеральному собранию Владимир Путин потребовал, чтобы все индексации и доплаты производились сверх суммы прожиточного минимума.

Вице-премьер подтвердила, что в новый перерасчет будет произведен с начала года, и те, кто не ощутил прибавки в январе и феврале, получат компенсацию.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Татьяна Голикова назвала беднейший регион страны — им оказалась Республика Тыва.

Источник фото: kremlin.ru

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