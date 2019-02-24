Голикова рассказала, почему решили снова проиндексировать пенсии.

Заместитель председателя российского правительства Татяьна Голикова объяснила, как в Послании президента Федеральному собранию появилось поручение изменить порядок индексации пенсий.
— Мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан — и президент эти же письма получал — по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного, — сказала Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1" 24 февраля.
Напомним, что правительство обещало повысить с 1 января пенсии в среднем на тысячу рублей. Однако, граждане, чьи страховые пенсии были установлены на уровне ниже прожиточного минимума, эту прибавку не ощутили, поскольку после индексации им урезали размер социальной доплаты. В своем Послании Федеральному собранию Владимир Путин потребовал, чтобы все индексации и доплаты производились сверх суммы прожиточного минимума.
Вице-премьер подтвердила, что в новый перерасчет будет произведен с начала года, и те, кто не ощутил прибавки в январе и феврале, получат компенсацию.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Татьяна Голикова назвала беднейший регион страны — им оказалась Республика Тыва.
Источник фото: kremlin.ru
Читайте также
Путин готовит послание для спасения рейтингов власти?
Путин запретил взыскивать долги с пособий и пенсий
Путин: россияне почувствуют улучшение жизни уже в 2019 году
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Дата празднования Дня защитника отечества была выбрана случайно. Об этом свидетельствуют документы, хранящиеся в Российском государственном военном архиве.
Нурсултан Назарбаев 21 февраля отправил правительство страны в отставку. Причина - решение своих "эгоистических задач" за счет снижения уровня жизни граждан.
Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий гражданам получать пенсии за своих умерших родственников
Польша вступила в жесткий конфликт с Израилем из-за обвинений в природном антисемитизме и коллаборационизме. Но ведь Варшаве очень просто понять израильтян.