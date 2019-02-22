Путин запретил взыскивать долги с пособий и пенсий

Президент России Владимир Путин запретил взыскивать долги с социальных выплат и пенсий. Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон "Об исполнительном производстве" и опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 21 февраля.
Принятые поправки запрещают приставам блокировать счета, на которые гражданам перечисляются пенсии, социальные пособия и иные выплаты социального характера. Под действие запрета попадают также выплаты компенсационного и единовременного характера по потере кормильца, в связи с утратой имущества первой необходимости, а также пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.
Закон обязывает банки и службу судебных приставов проверять источники доходов должников, чтобы не допустить списания с выплат и пособий. Они будут маркироваться в расчетных документах особым кодом.
Ранее "Правда.Ру" писала о падении реальных пенсий Россиян по данным Федеральной службы государственности статистики. Специалисты из Росстата подсчитали, что по итогам минувшего года средний размер пенсии в годовом исчислении сократился на 2,4 %. Это первый случай падения реальных пенсий граждан страны с 2015 года. Тогда ситуация была практически идентичной, отмечают в Росстате - падение составило 2,5 %.
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