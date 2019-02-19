Путин готовит послание для спасения рейтингов власти?

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию затронет темы, что больше всего волнуют граждан страны на сегодняшний день.

Об этом сообщают телеканал "Дождь" и издание "Ведомости", ссылаясь на собственные источники в российском правительстве.

Так, указывают средства массовой информации, Владимир Путин в своем послании коснется вопроса дипломатических взаимоотношений России и Белоруссии, а также вопроса о территориальной принадлежности Курильских островов и переговоров РФ и Японии по подписанию мирного договора.

Напомним, что в минувшем году президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию большую часть выступления отвел вопросу вооружению российской армии. В этом же году, указывают средства массовой информации, глава государства отодвинет этот вопрос на второй план.

Ожидается, что Владимир Путин огласит свое послание Федеральному собранию 20 февраля. Изначально, что примечательно, выступление главы Российской Федерации было запланировано на середину марта. Оно, сообщают средства массовой информации, должно было якобы быть приурочено к пятилетию вхождения Крымского полуострова в состав России.

Но позже, сообщают источники в правительстве РФ, было принято решение перенести обращение главы государства к Федеральному собранию. Связано это, скорее всего, сообщают анонимные источники, с желанием Владимира Путина остановить резкое падение доверия населения к власти, фиксируемое в последнее время в стране социологами. Дело в том, что новые антироссийские санкции Запада, рассуждает источник, так или иначе связанные с ситуацией на современной Украине и ролью России в кризисе своего западного соседа, могут нанести серьезный удар по экономике страны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин признал возможность отмены непопулярной в народе пенсионной реформы. Но, отметил глава государства, рано или поздно — через год, два или пять — ее все равно придется провести. И тогда, предупредил россиян Владимир Путин, она будет уже гораздо жестче.

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