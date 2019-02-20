Путин: россияне почувствуют улучшение жизни уже в 2019 году

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что россияне почувствуют улучшение жизни уже в текущем году.
Об этом глава государства заявил, оглашая послание Федеральному собранию.
По словам Владимира Путина, резкого повышения уровня жизни россиян государство добьется с помощью реализации целого ряда национальных проектов. На реализацию амбициозных проектов, отметил российский президент, пойдут "колоссальные ресурсы", которые Российская Федерация заработала своим трудом. Эти самые ресурсы, нашел нужным подчеркнуть Владимир Путин, никто России не подарил.
Примечательно, что нечто подобное президент Российской Федерации сказал во время своего ежегодного новогоднего обращения к населению страны. Тогда, напомним, Путин подчеркнул, что России необходимо развиваться и расти самой, так как "помощников у нас нет и не будет".
Глава государства отдельно подчеркнул, что "снижать планку конкретных ориентиров нельзя". По словам Владимира Путина, Россия обязана двигаться только вперед, постоянно набирая скорость.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что западные средства массовой информации проанализировали экономику России. Эксперты в области экономики считают, что серьезный кризис 2015–2016 годов страна уже преодолела, но уровень жизни россиян до сих пор оставляет желать лучшего.
Фото: kremlin.ru.
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