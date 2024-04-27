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Налоговый вычет за фитнес: что это и как его получить в 2024 году

Эксперт рассказал, как получить налоговый вычет за фитнес в 2024 году

2:22
Спорт

Президент Федерации фитнес-аэробики Татьяна Полухина рассказала, что налоговый вычет за фитнес — это фактически бесплатный 13-й месяц занятий в фитнес-клубе.

Эксперт рассказал, как получить налоговый вычет за фитнес в 2024 году
Фото: commons.wikimedia.org by NAFFAN9 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Владельцы абонементов в фитнес-клубы и посетители платных спортивных секций могут получить назад 13 процентов от потраченной суммы. Алгоритм получения вычета очень простой, а сумму с 2024 года увеличили до 150 тысяч рублей, пишет портал "СЭ".

Вернуть часть средств можно за услуги, оплаченные с января 2022 года. Если у клиента фитнес-клуба или посетителя секции остался договор десятилетней давности, то вычет ему не положен. Он действует на услуги для поддержания здорового образа жизни. К ним, например, относятся занятия в спортивных секциях под руководством тренера.

Также вернуть средства можно за услуги, которые вы получаете сами в спортивных помещениях. Это, к примеру, тренажерный зал или бассейн. Еще получить сумму можно за индивидуальные тренировки в фитнес-клубах. Это третья категория физкультурно-оздоровительных услуг, по которым разрешен налоговый вычет. Для этого стоит сохранять чеки.

Оформить вычет можно как на себя, так и на несовершеннолетнего ребенка. Причем, если он получает образование в университете на очной форме обучения, то допустимый возраст продлевается до 24 лет.

Чтобы получить вычет нужно проверить, входит ли фитнес-клуб или спортивная услуга в перечень на сайте Министерства спорта РФ. Затем нужно собрать копии договоров на услугу и кассовые чеки в бумажном или электронном виде в соответствии с 54-м Федеральным законом. Также не забудьте о справке 2НДФЛ, которую, как правило, выдает бухгалтер компании, в которой вы работаете. Следующий этап — подача документов в налоговую инспекцию. Это можно сделать очно, придя в налоговую, через официальный сайт инспекции или работодателя. Далее вы получаете деньги на счет, обозначенный вами при подаче заявления в налоговую инспекцию. Отследить это можно в личном кабинете ФНС РФ.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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