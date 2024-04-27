Восстановление сожженных волос: салонные процедуры и уходовые секреты

Салонные процедуры, которые помогут восстановить сожженные волосы

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Чтобы сохранить здоровье волос в условиях окрашивания или укладки, важно обращаться к специалистам и избегать использования вредных средств, таких как перекись водорода или некачественные народные рецепты.

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Защищайте волосы при использовании термических устройств специальными спреями, которые создают защитный слой, предотвращая потерю влаги и повреждение кутикулы. Восстановление поврежденных волос — долгий процесс, требующий усиленного питания и увлажнения. Для этого подбираются индивидуальные комплексы косметических средств, включающие увлажняющие компоненты, питательные маски с натуральными маслами и средства с кератином.

Также эффективными методами восстановления являются процедуры ботокса, экранирования, ламинирования и каутеризации.