Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маткапитал разрешат обналичивать
Эксперт рассказал, как получить налоговый вычет за фитнес в 2024 году
Экономия семейного бюджета: работающие советы
Психолог Хакимов: необходимо готовиться к окончанию майских праздников заранее
Никита Кологривый дал ряд советов поклонникам, в том числе погладить кота
"Особняк Мастера" оброс многомиллионными долгами
Ксения Собчак с сыном Платоном посетила день рождения дочки Полины Гагариной
Благодаря этим изменениям в вашем доме, ваша кожа станет более мягкой и нежной
Engineering: предложен наиболее эффективный метод строительства на Луне
Восстановление сожженных волос: салонные процедуры и уходовые секреты

Салонные процедуры, которые помогут восстановить сожженные волосы

0:52
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы сохранить здоровье волос в условиях окрашивания или укладки, важно обращаться к специалистам и избегать использования вредных средств, таких как перекись водорода или некачественные народные рецепты.

Салонные процедуры, которые помогут восстановить сожженные волосы
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Защищайте волосы при использовании термических устройств специальными спреями, которые создают защитный слой, предотвращая потерю влаги и повреждение кутикулы. Восстановление поврежденных волос — долгий процесс, требующий усиленного питания и увлажнения. Для этого подбираются индивидуальные комплексы косметических средств, включающие увлажняющие компоненты, питательные маски с натуральными маслами и средства с кератином.

Также эффективными методами восстановления являются процедуры ботокса, экранирования, ламинирования и каутеризации.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Коллеги артиста пришли ему на помощь.

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Последние материалы
Психолог Хакимов: необходимо готовиться к окончанию майских праздников заранее
Никита Кологривый дал ряд советов поклонникам, в том числе погладить кота
"Особняк Мастера" оброс многомиллионными долгами
В Финляндии большие проблемы с госсектором экономики
Ксения Собчак с сыном Платоном посетила день рождения дочки Полины Гагариной
Благодаря этим изменениям в вашем доме, ваша кожа станет более мягкой и нежной
Engineering: предложен наиболее эффективный метод строительства на Луне
Эксперт предсказал, что стоимость аренды квартир упадет
Стоит ли есть авокадо на завтрак?
В Москве состоится фестиваль поп-культуры "Фандом Фест"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников