Экономист рассказал, когда разморозят накопительную часть пенсий

Накопительные пенсии в России разморозят, если цена на нефть вырастет до $120 за баррель.

Так считает Виталий Калугин, экономист и финансовый аналитик.

"Пенсии будут замораживать, пока на них все не плюнут. Но если завтра цена на нефть взлетит на $120 за баррель и продержится так года 2, не исключено, что пенсии разморозят. Однако сейчас нет предпосылок для резкого роста цен на углеводороды", — говорит Калугин.

По его словам, в случае, если разморозка всё же произойдёт, то накопительную часть пенсии необходимо скорее обналичить:

"Необходимо немедленно вытащить, обналичить, если будет инструмент досрочного изъятия пенсионных накоплений. Вытащить любой ценой. И сразу выйти из программ, которые каким-то образом являются накопительными", — советует финансовый аналитик.

Ранее сообщалось, что в России могут заморозить накопительные пенсии до 2023 года.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ. С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты работника направляются в страховую часть на выплаты сегодняшним пенсионерам.

В настоящее время норма действует до 2022 года включительно, пишет RNS.

А начиналось всё, напомним, с того, что, как сообщала ранее "Правда.Ру"

Депутаты продлили заморозку пенсий до 2021 года

В третьем чтении в Госдуме был принят закон о заморозке накопительной части пенсии граждан России до 2021 года. Теперь 6% от заработной платы, которые россияне отчисляли в накопительную часть, будут перенаправлены на текущие выплаты пенсионерам.

Впервые заморозка накопительных сбережений произошла в 2014 году. Тогда это обосновали как вынужденную и временную меру, принятую якобы из-за притока пенсионеров, в связи с чем сформировался дефицит бюджета Пенсионного фонда. Замороженные накопления власти обещали вернуть с процентами, но позже отказались от этой идеи.

Примечательно, как одновременно сосуществуют сроки заморозки накопительной части пенсий и слова министра финансов России Антона Силуянова, в мае этого года заявившего, что правительство не намерено размораживать накопления и в будущем планирует отказаться от этого способа увеличения пенсий.

Добавим, что речь идёт о пенсионных накоплениях не всех российских граждан, а только уведомивших Пенсионный Фонд о формировании накопительных пенсий.

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