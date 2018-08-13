Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать

Доверие россиян к власти продолжает падать, заявили специалисты социологических служб.

По данным экспертов, резко снизились рейтинги президента, премьера, правительства и «Единой России». В основном причиной этого можно считать объявленную пенсионную реформу, так как электорат воспринял ее однозначно. При этом данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и фонда «Общественное мнение» (ФОМ) существенно различаются. Но можно сделать вывод, что имеет место жесткая негативная динамика.

Очевидно,что показатели популярности президента Владимира Путина идут вниз. Заметно снизились электоральный рейтинг и рейтинги доверия и одобрения.К примеру, на сегодняшний день ВЦИОМ отмечает, что пока главе государства доверяют 62,8% респондентов. Если учитывать только недельное сокращение, то оно равно 0,5%, но за два месяца набегает уже 14,5%. ФОМ также показывает электоральный рейтинг президента ( 45% ), который снизился на те же 15%.

Показатели Дмитрия Медведева также упали на 13,7%, а правительства - на 13,3%. При этом уровень недоверия плюс примерно 16% на оба показателя. По данным ФОМ, Медведев имеет доверие 22% вместо 36%, правительство отдельно служба не измеряет.

Со своей стороны, «Единая Россия» утратила почти 12% своего электорального рейтинга на фоне в основном подрастающих КПРФ и ЛДПР, пишет ВЦИОМ. При этом по данным ФОМ, ЕР потеряла 14% за последние два месяца.

По большому счету, это результат объявления пенсионной реформы, а конкретнее - формата ее продвижения со стороны властей. Как пояснил Независимой газете политолог Андрей Колядин, именно она стала основным фактором падения рейтингов. Но после выборов также наступает время ремиссии,когда люди начинают относиться к посылам президента и правительства скептически.

Колядин подчеркнул,что оппозиция также сделала все, чтобы объяснить россиянам, что политика правительства и президента не настолько близка обществу, как, к примеру, политика либералов или Навального. Поэтому снижение рейтинга базируется на ряде внутренних факторов безотносительно внешней политики. По его словам, 75% граждан России живут без загранпаспортов, и их интересуют дешевые продукты и пенсия. И с тем, и с другим сегодня проблемы.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев также отметил нереализованные ожидания от президентских выборов.

"В России главной является внешняя политика в ущерб развитию страны. У россиян накануне выборов имелись ожидания о возможном повышения уровня их жизни уже в краткосрочной перспективе, но в реальности они получили информацию о том,что государство помогает попавшим под американские санкции бизнесменам. Ни о каком росте зарплат и пенсий не может идти и речи, поэтому вопрос социальной справедливости вновь становится актуальным", считает он.

"Именно поэтому рейтинг ЕР упал до рекордно низкого уровня, но основная проправительственная партия в итоге пострадает не слишком сильно, так как свою роль сыграет админресурс, партийная мобилизация и «засушка» явки, так что маловероятно, что голоса ЕР уйдут к другим организациям", подытожил Калачев.