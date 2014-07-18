Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"

Заявление о том, что есть какой-то свидетель запуска ракеты "Бук", якобы, сбившей малайзийский Boeing — это просто балаган.

Над Украиной сбили малазийский Boeing 777: 295 погибших

Так прокомментировала распространенное вчера СМИ заявление прокурора Нидерландов (об это подробнее — здесь) официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень…" Противно. Из трагедии устроили балаган", — написала дипломат в Facebook.

Дело MH17

Летом 2014 года Boeing 777 малайзийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом. При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна.

И с самых первых дней расследования катастрофы появилась масса спекуляций, главная цель которых — обвинить Россию.

Вот, например, что рассказывала тогда "Правда.Ру"

Андрей Фурсов: Крушение "Боинга" было провокацией

Историк и публицист Андрей Фурсоврассказал корреспонденту Pravda. Ru о том, как крушение малайзийского Боинга может повлиять на ситуацию на Украине.

— Весь мир обсуждает трагедию со сбитым Боингом. Многие отмечают, что это произошло сразу после отказа ЕС от "душащих" санкций (а ведь трагедия случилась с европейским самолетом). В первые часы после трагедии с самолетом Россию чуть ли не напрямую обвиняют в ней. НАТО ужесточает риторику в отношении России, напрямую обвиняя ее во всех грехах по украинскому вопросу. Что это, по вашему мнению? Что стоит за этой реакцией? Чего хотят добиться западные политики, какую, грубо говоря, выгоду извлечь?

— Когда наметился перелом в противостоянии ополченцев и войск режима Порошенко, тогда стало понято, что ополченцы вот-вот могут перейти в наступление. Когда войска Хунты оказались в котлах, я подумал, что могут предпринять американцы, чтобы спасти своих марионеток, какой может быть игра. Ясно, что американцам нужно приостановить военные действия, но, понятно, что ополченцы на мирные переговоры сейчас не пойдут. И, я так и не придумал, что могут сделать американцы. И вдруг, как "рояль в кустах" появляется сбитый Боинг. Это мне напомнило ситуацию с Боингом, который, якобы, сбил Советский союз 1 сентября 1983 года. Но, разумеется, дело не только в успехе военных действий ополченцев против режима Порошенко. Произошли два еще очень важных события, которые, безусловно, должны были не просто огорчить, а взбесить США: это успешный визит Путина в Латинскую Америку, и тот факт, что европейцы очень неохотно идут на санкции против России, по сути дела они саботируют американские предложения. То есть, определенные круги США, прежде всего те кланы, которые стоят за Обамой, они оказались в ситуации, когда все плохо, как в фильме "Бриллиантовая рука": "Шеф, все пропало, клиент уезжает гипс снимают", ополченцы лупят войска, европейцы не хотят подписываться под программы американских санкций, и вдобавок ко всему, Россия набирает очки на международной арене. И тут нужна была акция, которая ударила бы сразу по трем этим точкам: испортила бы отношения России и Европы, приостановила бы военные действия, и смазала бы этот очень мощный успех России на внешнеполитической арене. И, вот тут, подвернулся Боинг. Кто-то скажет, разве станут американцы, или какие-то другие западные спецслужбы жертвовать таким количеством своих людей. Ну, во-первых, пожертвовали не американцами, а европейцами. Потом, если вспомнить гигантскую провокацию 11 сентября, американцы и своих не пожалели. Когда речь идет о прибыли, о власти, ценности становятся очень эластичными. Иными словами, когда мы задаем вопрос кому выгодно, ясно совершенно, что эта вся история очень невыгодна России, потому что, это будут использовать против нее. Другое дело, что, скорее всего, у американцев не получится использовать инцидент с Боингом так, как использовали инцидент с Боингом в 83 году, тем самым южно-корейским Боингом, который, на самом деле, СССР не сбивал. Вся эта история очень похожа на провокацию. Собственно, на мой взгляд, это и есть провокация.

— Как вы считаете эта трагедия может привести к деэскалации конфликта на время расследования или сверхэскалации, когда будут подключаться другие государства?

— А это, как карта ляжет. Дело в том, что на таком, очень коротком отрезке очень трудно прогнозировать, но ясно, что тот, кто эту кашу заварил, вполне серьезно постарается выжать из этой ситуации максимум. Другое дело, что это будет нелегко сделать, поскольку у ополченцев не было таких орудий, которые сбивали бы высоту 10 км, и все разговоры о том, что они могли что-то захватить, куда-то выстрелить. Чтобы выстрелить нужны профессионалы, которые могут стрелять, поэтому американская пресса и их отдголоски Пятая колонна в России, которые сейчас вовсю смакуют и обсуждают разные, как они говорят экзотические версии, выгодно ли России сбивать, сбила ли это Россия. То есть, таким образом, вбрасывают в сознание людей в России не просто возможность, а вероятность того, что это сделала Россия, или сделали ополченцы. Безусловно, американцы будут придерживаться этой версии в упор, потому что, у них другой игры нет. Если они это все затеяли, то как они могут признать, что это не так.

— Ополченцы сразу объявили, что готовы предоставить черные ящики. Читатели Pravda.Ru интересуются, что нужно для точного установления правды и чтобы донести ее до всех?

— С донесением правды на международной арене нам нужна своя глобальная информационная система. Я надеюсь, что за схемами создания топливного банка, просто банка стран БРИКС, последует создание глобальной информационной системы БРИКС. Потому что, чтобы мы сейчас не говорили, как бы ополченцы ни работали в открытой стойке и говорили, мы готовы сотрудничать, им будут говорить, что это фашисты, что они все сделали. И, поскольку мировые СМИ контролируются из США, то здесь достучаться будет очень трудно, поэтому нужна своя глобальная информационная система. Недавно один французский журналист в России очень сетовал, что во Франции нет французской версии RT, они смотрят английскую, потому что, как он сказал, СМИ Великобритании, Германии, Франции полностью под контролем американских СМИ, и, практически, крутятся одни и те же сюжеты, интерпретации. Когда нужно посмотреть другую точку зрения, смотрят RT, но у них есть испаноязычное, англоязычное, арабское. Но нужна не одна RT, а много RT. Потому что, победы физические начинаются с побед метафизических, с побед в информационной войне. Надо выигрывать информационную войну. Пока у нас нет своей глобальной системы на разных языках, мы не сможем доказать свою правоту, даже если всем будет ясно, что ты прав. Потому что, 99 процентов СМИ будут орать — ничего подобного, они говорят белое, а на самом деле это черное. Вот они убийцы. Собственно, сейчас американские СМИ, украинские и Пятая колонна в России и пытаются это сделать.

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