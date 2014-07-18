Доказано: в районе крушения MH17 не было комплексов "Бук"

Служба военной разведки Нидерландов установила, что в районе крушения малайзийского Boeing MH17 на территории Украины в июле 2014 года не было ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук".

Над Украиной сбили малазийский Boeing 777: 295 погибших

Документ, содержащий выводы следствия, опубликован на платформе для независимых журналистов Bonanza Media и направлен в прокуратуру Голландии.

А вот истребители в районе катастрофы летали

И еще два интересных для следствия документа опубликовали основатели платформы Bonanza Media Макс ван дер Верфф (Голландия) и Яна Ерлашова (Россия).

Это стенограмма беседы Билли Сикса, немецкого независимого журналиста, с представителями австралийской полиции.

Сикс на ней рассказывает о свидетелях, которые видели в небе украинские истребители в день крушения MH17.

Эти сведения подтверждает и стенограмма беседы голландской полиции со свидетелем, который утверждает, что:

"за несколько минут до крушения "Боинга" в районе находилось два украинских истребителя, имел место громкий взрыв, в небе появился белый горизонтальный столб дыма, и был виден падающий самолет".

Напомним, самолет "Малайзийских авиалиний" потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, из которых 196 являлись подданными Нидерландов.

Вот что рассказывала тогда "Правда.Ру"

Рейс MH17: вместо истины — игра спецслужб

Отметим, что не прошло и суток после трагедии в небе над Украиной, как ряд зарубежных официальных лиц и некоторые мировые СМИ поспешили обвинить Россию в гибели малазийского "Боинга". Правда, пока еще не списывают на РФ борт малайзийских авиалиний, который исчез в марте, но может дойти и до этого. Тем более что такое развитие ситуации на руку Вашингтону.

17 июля 2014 года на территории Украины в районе села Грабово, недалеко от города Тореза, произошла авиационная катастрофа. Разбился пассажирский самолет Boeing 777-200ER (Extended Range — увеличенной дальности) авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, с 283 пассажирами и 15 членами экипажа на борту. По количеству погибших эта катастрофа стала крупнейшей в истории авиации с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших за всю историю.

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В отличие от недавней катастрофы, когда 8 марта 2014 года лайнер авиакомпании Malaysia Airlines бесследно исчез, в нынешней имеются материальные доказательства трагедии, но загадок от этого не стало меньше. Президент Украины Петр Порошенко назвал трагедию "террористическим актом" и предложил расследовать произошедшее. Министерство обороны Российской Федерации сделало заявление, что малайзийский Boeing в момент своего крушения находился вне зоны действия российской ПВО, а полеты военных самолетов ВВС России возле украинской границы в этот день не проводились.

Глава Совета министров самопровозглашенной Донецкой республики Александр Бородай назвал инцидент с "Боингом" провокацией украинских военных и отметил, что "у ополчения нет средств ПВО, которые могли бы поразить транспортный самолет на магистральной высоте".

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Зато такие средства состоят на вооружении украинских военных. Представитель украинской СНБО Дмитрий Тымчук поспешил заверить общественность, что в районе, где произошла катастрофа, у Киева якобы вообще нет сил ПВО. Генпрокурор Украины Виталий Ярема заявил, что ополченцы ДНР не захватывали украинские военные комплексы "Бук" и С-300.

"После того, как был сбит пассажирский самолет, военные доложили президенту, что у террористов нет наших ракетных комплексов "Бук" и С-300. Захвата этого вооружения не было", — сказал Ярема.

Представители ряда стран едины в том, чтобы расследовать причины гибели "Боинга" на месте его падения. Вашингтон настаивает на прекращении военных действий. Возможно, в Белом доме задумались, как спасти своих ставленников в Киеве, чья армия в настоящее время оказалась на грани разгрома. Сохранить лицо и вызволить карателей можно было бы при достижении перемирия, и для этой цели вполне годится инцидент с самолетом. В Новороссии не собираются идти на поводу у "дяди Сэма" (США), а хотят быстрее покончить с карателями. По словам министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, место падения "Боинга" находится в глубоком тылу ополчения республики, и для расследования крушения Boeing 777 перемирия не требуется.

По информации министерства обороны РФ, участок маршрута "Боинга-777" и место его падения попадают в зону поражения двух украинских батарей зенитного ракетного комплекса (ЗРК) большой дальности С-200 и трех батарей ЗРК средней дальности "Бук-М1".

Американские эксперты исходят из того, что речь идет о ракете класса "земля-воздух", которая сбила самолет на высоте 9100 метров. При помощи спутниковых снимков пока не удалось установить, из какого точно места был произведен пуск ракеты. Тем не менее военные специалисты и профессионалы спецслужб готовы, как сообщают средства массовой информации США, при помощи математических формул и компьютерной имитации вычислить точное место запуска ракеты.

И хотя на момент сдачи этой статьи полностью не исключена маловероятная версия механической поломки, некоторые американские чиновники высказывают версию о причастности России к удару по самолету либо руками ополченцев Новороссии, либо самостоятельно.

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"Путин зашел слишком далеко", — приводит высказывание бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон британское издание Guardian. О "зарвавшихся" русских разглагольствуют и другие персоны большой политики. Примечательно, никто из мировых лидеров обвинить Россию не посмел. В этом смысле не высказались ни Обама, ни Меркель. Нет исключения без правил. Так, премьер-министр Австралии Тони Эбботт

"почти уверен, что самолет был сбит противовоздушной ракетой, которую предоставила Россия".

На удивление скромен в словах был на этот раз генсек НАТО, лишь походя заметивший, что и здесь не обошлось без участия России. А министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт (ему бы в сыщики, цены бы не было!) сболтнул в "Твиттере":

"Были свидетельства того, что Россия поставляет сепаратистам системы "земля-воздух".

Известный "ястреб", сенатор Джон Маккейн (John McCain), благоразумно призывает воздержаться от скоропалительных выводов, но не может не погрозить России пальчиком, обещая, что наша страна заплатит "чертовски высокую цену", если самолет сбили русские. В эфире Fox News сенатор-республиканец Марк Кирк (Mark Kirk) произнес, что самолет был сбит с использованием оружия, схожего с российским, хотя "какой придурок" его сбил, он не знает. В отличие от обвинительной риторики американских должностных лиц в адрес России зарубежные блогеры в своих комментариях интересуются, по какой причине и кто разрешил полеты над территорией, где ведутся боевые действия. Вопрос, который явно не нравится Белому дому.

"Все пути ведут к русским в той или иной степени", — пишет Wall Street Journal со ссылкой на анонимного американского чиновника.

О том, что лайнер мог был сбит украинскими военными, этот чиновник сказал: "Это крайне маловероятно. Единственные группы, которые мы рассматриваем, — это сепаратисты и российская сторона".

Если респектабельные издания еще хоть как-то пытаются подыскать доказательства, таблоиды совсем не заботятся не то чтобы о правде, даже о правдоподобии. Так, Time огорошил информацией о том, что

"в конце июня российские государственные СМИ поздравили повстанцев с их самым свежим военным приобретением — партией ракетных установок "Бук" российского производства, захваченных на базе украинских ВВС".

А британская бульварная газетенка Sun, не долго думая, поместила на обложке своего издания заголовок: "Ракета Путина".

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В последнее время украинские СМИ с завидной постоянностью говорили о сбитых ополченцами самолетах и вертолетах, подчеркивая, что Киев не располагает соответствующим оружием, а Москва поставляет средства ПВО, о чем должно свидетельствовать количество сбитых военных самолетов ВВС Украины. По горячим следам трагедии украинские спецслужбы состряпали видеоролик, возлагающий всю вину на ополченцев. Но и напрямую обвиняя ополченцев Новороссии, украинские власти подталкивают к мысли о кознях москалей.

Столько времени впустую брехать о "террористах" на востоке Украины, не представляя никаких доказательств проявления этого самого "терроризма", и вот президент Порошенко наконец-то обрадовался и нашел пример "международного терроризма" в случае с несчастным "Боингом".

Складывается впечатление, что многие западные СМИ целенаправленно создают симулякр, призванный убедить общественность своих стран в вине России. И только России. Это хорошо заметно по заголовкам, в которых фигурирует исключительно наша страна и ее президент. Это видно из содержания заметок журналистов и выступлений политиков и официальных лиц.

В развернутом виде обвинения против России сводятся к вопросу, как еще можно наказать русских.