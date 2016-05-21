Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17

Мир

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у следствия есть очевидец запуска ракеты из "Бука", который сбил пассажирский "Боинг" в небе над Донбассом. Он не стал раскрывать сколько именно свидетелей есть у следствия, но подчеркнул, что "как минимум один очевидец точно есть".

Других подробностей Вестербеке не сообщил. Прокурор лишь напомнил, что тела еще двух погибших пассажиров остаются неопознанными. Специалистам удалось опознать лишь 296 погибших из 298.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что родственники погибших пассажиров в авиакатастрофе в Донбассе подали в суд на Россию.

Сегодня Reuters со ссылкой на агентство Fairfax Media, опубликовало сообщение о том, что австралийская юридическая фирма LHD Lawyers обратилась в ЕСПЧ с иском от имени родственников несколько австралийских и новозеландских пассажиров малазийского малайзийского лайнера МН17, разбившегося на востоке Украины в 2014 году, против России и президента Владимира Путина

По информации австралийского телеканала 9News, иск был подан еще 9 мая этого года. По данным агентства Fairfax Media, истцами выступают 33 человек из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии с требованием выплаты по 10 миллионов долларов каждому истцу. В случае удачного исхода дела, отмечают СМИ, эти выплаты могут стать самой крупной компенсацией, связанной с авиационным происшествием — $330 млн.

Однако при этом Reuters уточняет, что получить подтверждение этой информации, а также комментарии юристов, агентству пока не удалось.

Как известно, октябре 2015 года Совет по безопасности Нидерландов представил результаты технического расследования, согласно которым самолет был сбит ракетой "земля — воздух" с боеголовкой 9N314M из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Расследование не ответило на вопрос, кто именно сбил самолет.

Как заявил на презентации доклада председатель комиссии по расследованию, председатель Совета безопасности Нидерландов Тьиббе Йустра, взрыв ракеты серии 9М38 произошел снаружи самолета слева от кабины пилотов. Согласно выводам расследования, которое продолжалось 15 месяцев, ракета, сбившая малайзийский Boeing, приблизилась к лайнеру почти встречным курсом.

При этом СБ Нидерландов не уточнил, кто контролировал район пуска ракеты по MH17 на востоке Украины. "Ракета была выпущена с территории площадью 320 квадратных километров на востоке Украины", — заявил Йустра.

По его словам, для установления точного места пуска ракеты по малайзийскому Boeing потребуется дополнительное расследование. "Потребуется дополнительное экспертно-криминалистическое расследование для определения места пуска. Такое расследование находится вне компетенции Совета безопасности Нидерландов", — подчеркнул Йустра.

Более того, как заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, поиск виновников катастрофы рейса MH17 потребует времени и терпения. "Мы должны понимать, что этот процесс потребует времени и терпения. Теперь необходимо, чтобы виновники произошедшего были найдены и подвергнуты суду. Все страны должны помочь в поиске виновников", — подчеркнул премьер, добавив, что Нидерланды не могут говорить в настоящий момент о возможной причастности Москвы к катастрофе.

При этом российская сторона не считает проведенное расследование полноценным и непредвзятым."Следственная группа вместо того, чтобы вначале изучить характер повреждений носовой части самолета и фюзеляжа, а потом делать логические и заключительные выводы, сразу же объявила, что лайнер был сбит с помощью зенитно-ракетного комплекса "Бук". Более того, из того места, которое было указано сразу же после катастрофы", — заявил замглавы Росавиации Олег Сторчевой.

"Судя по тому, как шло расследование, можно сказать однозначно: ни на один из задаваемых российской стороной вопросов не ответила ни голландская, ни украинская сторона. В частности, были представлены фотографии осколков, которые ни о чем совершенно не говорят — где эти осколки взяты, в какое время они взяты?", — с возмущением комментировали доклад Нидерландов по крушению MH17 российские эксперты.

Эксперты концерна "Алмаз_антей" категорически не верят в версию голландцев о том, что "Боинг-777" был сбит с подконтрольной тогда ополченцам территории — из поселка Снежного. Если бы это было реальностью, то задет был бы правый борт самолета.

"Сегодня мы можем однозначно сказать, что если Boeing был сбит ЗРК "Бук", то поразила его ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское…Об этом свидетельствует характер повреждений на корпусе самолета", — пояснил директор концерна Ян Новиков.

Добавим: под сомнение ставят выводы голландской комиссии и в Малайзии. Так, ведущее малазийское издание "New Straits Times" накануне публикации отчета комиссии Нидерландов прямо писало, что голландские следователи игнорируют данные российских специалистов по крушению пассажирского "Боинга" в небе над Донбассом.

О том, что Малайзия нуждается в в сотрудничестве с Россией в расследовании крушения Boeing над Украиной, заявил министр транспорта и Лиоу Тионг Лайя. "Получение согласия и помощи России является большим шагом вперед к пониманию того, что именно произошло с нашим самолетом", — цитирует министра агентство Bernama.

Но вернемся к самому докладу. Сразу же после его публикации Госдепе заявили, что опубликованный доклад Совета безопасности Нидерландов подтверждает версию Вашингтона о том, кто виноват в трагедии, несмотря на то, что в нём даже не говорится о виновных. Напомним, что американский госсекретарь Джон Керри сразу после катастрофы утверждал о наличии у США исчерпывающих сведений. Однако и спустя два года так никаких данных Вашингтон о крушении MH17 предоставить не смог.

Так на каком же основании австралийская юридическая компания подготовила столь дорогостоящий иск, а Европейский суд по правам человека принял этот иск к рассмотрению? На каких данных будут юристы ЕСПЧ строить свои выводы, коль скоро в самой комиссии по расследованию крушения лайнера до сих пор не имеют точных данных о катастрофе? Вопросы эти — риторические. А само дело об иске к России слишком напоминает очередную пиар-акцию.

Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня

Темы mh17 бук донбасс прокурор опознание свидетель запуск ракеты фред вестербеке
Новости Все >
В Германии задержали водителя авто, наехавшего на участников карнавала
Киев выплатит освобожденным из плена в Донбассе по 10 тысяч гривен
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
В Германии машина въехала в участников карнавала
Лавров считает неприемлемой идею США договориться с исламистами в Сирии
Пермские врачи скорой помощи протащили пациента по грязи
Отец Тайсона Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру боксера
Польский президент обвинил Россию в агрессии против Украины
Германия призывает к созданию наднациональной европейской армии
Последние материалы
Киев выплатит освобожденным из плена в Донбассе по 10 тысяч гривен
Как китайцы решают внутренние проблемы
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
Три главные проблемы российского футбола
В Германии машина въехала в участников карнавала
Лавров считает неприемлемой идею США договориться с исламистами в Сирии
Пермские врачи скорой помощи протащили пациента по грязи
Отец Тайсона Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру боксера
"Экспедиция-Трофи" собирает успешных романтиков
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Красота
В Лос-Анджелесе живет женщина с самыми широкими бедрами в мире
Василий Амирджанов Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть Василий Амирджанов Соломон Соловьев Быть жертвой или изображать ее? - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев
Комментарии
Лолита показала стройную фигуру в купальнике
Шуфутинский поддержал Успенскую в споре с Собчак
Украина похвасталась способностью "выжигать российские войска"
Как Китай живет и борется с коронавирусом
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
США объяснили, зачем эсминец Ross зашел в Черное море
Конфликт Рудковской и Миро получил новый виток развития
В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом после лечения
В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Зачем Зеленский продавливает "контроль границ" с Россией
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Нефть Brent упала в цене более чем на 3%
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Трамп включил посла США в России в "черный список"
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ