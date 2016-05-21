Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у следствия есть очевидец запуска ракеты из "Бука", который сбил пассажирский "Боинг" в небе над Донбассом. Он не стал раскрывать сколько именно свидетелей есть у следствия, но подчеркнул, что "как минимум один очевидец точно есть".

Других подробностей Вестербеке не сообщил. Прокурор лишь напомнил, что тела еще двух погибших пассажиров остаются неопознанными. Специалистам удалось опознать лишь 296 погибших из 298.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что родственники погибших пассажиров в авиакатастрофе в Донбассе подали в суд на Россию.

Сегодня Reuters со ссылкой на агентство Fairfax Media, опубликовало сообщение о том, что австралийская юридическая фирма LHD Lawyers обратилась в ЕСПЧ с иском от имени родственников несколько австралийских и новозеландских пассажиров малазийского малайзийского лайнера МН17, разбившегося на востоке Украины в 2014 году, против России и президента Владимира Путина

По информации австралийского телеканала 9News, иск был подан еще 9 мая этого года. По данным агентства Fairfax Media, истцами выступают 33 человек из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии с требованием выплаты по 10 миллионов долларов каждому истцу. В случае удачного исхода дела, отмечают СМИ, эти выплаты могут стать самой крупной компенсацией, связанной с авиационным происшествием — $330 млн.

Однако при этом Reuters уточняет, что получить подтверждение этой информации, а также комментарии юристов, агентству пока не удалось.

Как известно, октябре 2015 года Совет по безопасности Нидерландов представил результаты технического расследования, согласно которым самолет был сбит ракетой "земля — воздух" с боеголовкой 9N314M из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Расследование не ответило на вопрос, кто именно сбил самолет.

Как заявил на презентации доклада председатель комиссии по расследованию, председатель Совета безопасности Нидерландов Тьиббе Йустра, взрыв ракеты серии 9М38 произошел снаружи самолета слева от кабины пилотов. Согласно выводам расследования, которое продолжалось 15 месяцев, ракета, сбившая малайзийский Boeing, приблизилась к лайнеру почти встречным курсом.

При этом СБ Нидерландов не уточнил, кто контролировал район пуска ракеты по MH17 на востоке Украины. "Ракета была выпущена с территории площадью 320 квадратных километров на востоке Украины", — заявил Йустра.

По его словам, для установления точного места пуска ракеты по малайзийскому Boeing потребуется дополнительное расследование. "Потребуется дополнительное экспертно-криминалистическое расследование для определения места пуска. Такое расследование находится вне компетенции Совета безопасности Нидерландов", — подчеркнул Йустра.

Более того, как заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, поиск виновников катастрофы рейса MH17 потребует времени и терпения. "Мы должны понимать, что этот процесс потребует времени и терпения. Теперь необходимо, чтобы виновники произошедшего были найдены и подвергнуты суду. Все страны должны помочь в поиске виновников", — подчеркнул премьер, добавив, что Нидерланды не могут говорить в настоящий момент о возможной причастности Москвы к катастрофе.

При этом российская сторона не считает проведенное расследование полноценным и непредвзятым."Следственная группа вместо того, чтобы вначале изучить характер повреждений носовой части самолета и фюзеляжа, а потом делать логические и заключительные выводы, сразу же объявила, что лайнер был сбит с помощью зенитно-ракетного комплекса "Бук". Более того, из того места, которое было указано сразу же после катастрофы", — заявил замглавы Росавиации Олег Сторчевой.

"Судя по тому, как шло расследование, можно сказать однозначно: ни на один из задаваемых российской стороной вопросов не ответила ни голландская, ни украинская сторона. В частности, были представлены фотографии осколков, которые ни о чем совершенно не говорят — где эти осколки взяты, в какое время они взяты?", — с возмущением комментировали доклад Нидерландов по крушению MH17 российские эксперты.

Эксперты концерна "Алмаз_антей" категорически не верят в версию голландцев о том, что "Боинг-777" был сбит с подконтрольной тогда ополченцам территории — из поселка Снежного. Если бы это было реальностью, то задет был бы правый борт самолета.

"Сегодня мы можем однозначно сказать, что если Boeing был сбит ЗРК "Бук", то поразила его ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское…Об этом свидетельствует характер повреждений на корпусе самолета", — пояснил директор концерна Ян Новиков.

Добавим: под сомнение ставят выводы голландской комиссии и в Малайзии. Так, ведущее малазийское издание "New Straits Times" накануне публикации отчета комиссии Нидерландов прямо писало, что голландские следователи игнорируют данные российских специалистов по крушению пассажирского "Боинга" в небе над Донбассом.

О том, что Малайзия нуждается в в сотрудничестве с Россией в расследовании крушения Boeing над Украиной, заявил министр транспорта и Лиоу Тионг Лайя. "Получение согласия и помощи России является большим шагом вперед к пониманию того, что именно произошло с нашим самолетом", — цитирует министра агентство Bernama.

Но вернемся к самому докладу. Сразу же после его публикации Госдепе заявили, что опубликованный доклад Совета безопасности Нидерландов подтверждает версию Вашингтона о том, кто виноват в трагедии, несмотря на то, что в нём даже не говорится о виновных. Напомним, что американский госсекретарь Джон Керри сразу после катастрофы утверждал о наличии у США исчерпывающих сведений. Однако и спустя два года так никаких данных Вашингтон о крушении MH17 предоставить не смог.

Так на каком же основании австралийская юридическая компания подготовила столь дорогостоящий иск, а Европейский суд по правам человека принял этот иск к рассмотрению? На каких данных будут юристы ЕСПЧ строить свои выводы, коль скоро в самой комиссии по расследованию крушения лайнера до сих пор не имеют точных данных о катастрофе? Вопросы эти — риторические. А само дело об иске к России слишком напоминает очередную пиар-акцию.

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