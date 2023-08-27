Исследователи паранормальных явлений столкнулись с неожиданной ситуацией

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Команда исследователей паранормальных явлений слышала стуки и свистящие звуки. Они утверждают, что смогли записать некоторые из голосов на камеру, один из которых сказал им:

Фото: openverse.org

"Уйдите".

Эксперт по паранормальным явлениям Тони Фергюсон возглавил команду охотников за мистическими сущностями и направился с ними на вылазку в глубокой ночи.

Его сопровождали Дебби Маколл и Эмили Коуэл из Ghost2Ghost Paranormal Investigations, а также другие любители охоты за призраками. Дэвид Гульден из команды Дорсетского исследовательского паранормального отдела провел для них экскурсию по Шайр-Холлу в Дорчестере. Этот здание было судом с 1797 по 1955 год.

"Во время рассказа Дэвида мы все услышали голоса, которые откликнулись на него. После этого к голосам присоединились свистящие звуки", — вспоминает Тони. "Мы попросили Дэвида, можно ли нам открыть дверь, потому что мы хотим узнать, откуда эти голоса. Дебби постучала по двери дважды. Через несколько секунд в ответ раздались два удара".

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