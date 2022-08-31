Юный пророк из Индии предсказал ядерную катастрофу

Индийский мальчик, получивший всемирную — и это не преувеличение — славу пророка после того, как за год до пандемии предсказал "болезнь, грозящую человечеству", а потом предупредил о мутациях вызывающего ее вируса, озвучил прогноз о событиях на Украине.

В своем YouTube-канале Абигья Ананд заявил, что на территории "этой страны в Европе" "дозиметры будут трещать как сумасшедшие". Однако что именно будет причиной, авария или ядерный удар, юный провидец не уточнил.

Молодой индийский астролог также сообщил, что планеты нашей солнечной системы прямо сейчас выстраиваются так, что землянам надо готовиться к очередным неприятностям, которые будут "аукаться" всем нам следующие 20 лет.

К слову, ранее старец-пилигрим Ефрем увидел в будущем Украины не менее пугающую картину. Об этом подробнее — здесь.