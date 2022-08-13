Старец Ефрем увидел "могилы до горизонта" и "стеклянную землю"

Один из самых известных современных странствующих монахов, старец-пилигрим Ефрем, прославившийся после того, как в 2014 году из-за событий в Донбассе проклял Украину и пришедший в ней к власти после Майдана режим, рассказал прихожанам Трифоновского монастыря свое видение.

По словам старца, он видел "могильные кресты до горизонта с русскими и украинскими именами", а на месте Киева и Львова — "стеклянную землю".

"Ангел небесный предупредил о страшной, огненной войне, которая начнется, когда вражья сила будет рваться в Тавриду и жечь мирные дома. На что Россия ответит своим главным оружием," — пересказывают его слова в монастырском чате.

Участники чата предполагают, что Ефрем имел в виду ядерное оружие.

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