Один из самых известных современных странствующих монахов, старец-пилигрим Ефрем, прославившийся после того, как в 2014 году из-за событий в Донбассе проклял Украину и пришедший в ней к власти после Майдана режим, рассказал прихожанам Трифоновского монастыря свое видение.
По словам старца, он видел "могильные кресты до горизонта с русскими и украинскими именами", а на месте Киева и Львова — "стеклянную землю".
"Ангел небесный предупредил о страшной, огненной войне, которая начнется, когда вражья сила будет рваться в Тавриду и жечь мирные дома. На что Россия ответит своим главным оружием," — пересказывают его слова в монастырском чате.
Участники чата предполагают, что Ефрем имел в виду ядерное оружие.
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