Парапсихолог объяснил, как правильно загадывать желание второго февраля

В России очень любят различные красивые даты. И сегодня как раз такая — 02.02.2022 — пять двоек и три нуля. Этот день благоприятен для загадывания желаний, поскольку дело не только в двойках, а ещё и в расположении цифр, которое довольно редкое. Однако желания, чтобы они сбывались нужно загадывать правильно. Как именно, объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей парапсихолог Валерий Розанов.

По его словам, нельзя загадывать просто "много денег", а важно, чтобы желания были экологичные и осмысленные. Тогда шансов на их исполнение больше.

Специалист объяснил, что в желания надо заложить сам путь их реализации. Например, если хочется получить деньги, стоит ответить на вопрос, откуда их можно взять.

То есть нужно продумать, какими путями реализовать свою мечту, продолжил парапсихолог. После этого шага он посоветовал сконцентрировать на желании внимание, а ещё лучше, записать его карандашом на листе бумаги, чтобы оно "отпечаталось" во вселенной.

Затем листок нужно убрать подальше, в такое место, где человек не будет на него натыкаться, а проверить, сбылось ли загаданное, можно будет через некоторое время, заметил Розанов.

Он добавил, что шанс изменить судьбу выше, если загадывать желания с позитивным настроем. Сегодня это можно делать до утра следующего дня, заключил парапсихолог.

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