Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины дневной сонливости

Некоторые люди часто сталкиваются с такой проблемой как сильная усталость и непреодолимое желание поспать днем. Причин дневной сонливости, которая возникает регулярно и мешает жить, существует множество, однако есть три самые распространенные. О них рассказала врач-невролог высшей категории Ольга Лисенкова на своем YouTube-канале.

Самая частая причина дневной сонливости, по ее словам, это так называемая инсулинорезистентность. Каждый раз, когда человек что-то ест, повышается уровень инсулина в крови, необходимого для усвоения глюкозы и получения клетками энергии, пояснила доктор.

Но если человек перекусывает в течение дня постоянно, то инсулин все время остается высоким, а клетки становятся нечувствительными — резистентными — к нему. И это приводит к возникновению хронического вялотекущего воспалительного процесса, заметила врач.

Она отметила, что часто жалуются на сонливость днем, разбитость и "вселенскую усталость" также пациенты с сахарным диабетом и ожирением.

Вторая очень частая причина дневной сонливости — дефицит железа, продолжила невролог. По ее словам, наиболее выраженный дефицит железа, как правило, бывает у женщин в определенные периоды. Однако не застрахованы от этого и мужчины, и дети.

Третья, и очень важная причина, из-за которой хочется поспать днем, это гипотериоз — снижение и нарушение функции щитовидной железы, объяснила невролог. Заболевание часто развивается на фоне аутоиммунного тиреоидита, когда есть агрессия иммунитета против своих же клеток щитовидной железы.

"От щитовидной железы зависит огромное количество процессов в нашем организме, в том числе нормальная работа головного мозга. И если есть гипотериоз, это не может не отражаться на работе мозга", — рассказала специалист.

Сложность состоит в том, что эти три причины связаны между собой и, как правило, встречаются в комплексе. Поэтому нужно, в первую очередь, восполнять дефицит железа, йода и селена, без которых невозможна нормальная работа щитовидной железы, и максимально убирать из рациона быстрые углеводы и сокращать медленные, а принимать пищу не чаще трёх раз в сутки, заключила Лисенкова.

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