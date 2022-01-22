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Автор Николай Ткаченко

Невролог Лисенкова развеяла популярные мифы об остеохондрозе

Здоровье

Шейный остеохондроз сегодня готовы сделать виновником едва ли не всех болезней цивилизации. Однако зачастую остеохондроз совершенно не при чем. Об этом рассказала врач-невролог высшей категории Ольга Лисенкова на своем YouTube-канале. Доктор перечислила то, чего от остеохондроза точно не бывает.

Невролог Лисенкова развеяла популярные мифы об остеохондрозе

Из-за шейного остеохондроза (ОХ) никогда не болит голова. Самые частые причины головной боли — мигрень и так называемая боль напряжения, пояснила врач.

Также никогда от ОХ не бывает шума в ушах, добавила она. Шум в ушах может быть из-за серных пробок, а часто он бывает психогенный на фоне тревожно-депрессивных расстройств.

Головокружения и нарушений зрения из-за ОХ тоже никогда не бывает, как и проблем с артериальным давлением. Нарушения слуха могут вызываться какими угодно причинами, но не остеохондрозом. Из-за шеи, по словам невролога, никогда не будет нарушения мозгового кровотока и инсульта, не будет шуметь и кружиться голова.

Она заметила, что большинство школьников, которые проходят врачебную комиссию в военкомате, уже имеют признаки остеохондроза. И это нормально, поскольку в течение жизни позвоночник естественным образом изнашивается.

Доктор посоветовала больше не ходить к врачу, который связывает какие-то болезни с ОХ. Она заявила, что это не болезнь и наличие остеохондроза никак не помешает человеку жить.

"Единственный врач, который имеет право написать диагноз остеохондроз — это рентгенолог. То есть специалист, который делает рентген, КТ, МРТ, и описывает картинку — то, что он видит", — заключила Лисенкова.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Остеохондроз НЕ болит. Доктор Лисенкова
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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