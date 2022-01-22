Невролог Лисенкова развеяла популярные мифы об остеохондрозе

Шейный остеохондроз сегодня готовы сделать виновником едва ли не всех болезней цивилизации. Однако зачастую остеохондроз совершенно не при чем. Об этом рассказала врач-невролог высшей категории Ольга Лисенкова на своем YouTube-канале. Доктор перечислила то, чего от остеохондроза точно не бывает.

Из-за шейного остеохондроза (ОХ) никогда не болит голова. Самые частые причины головной боли — мигрень и так называемая боль напряжения, пояснила врач.

Также никогда от ОХ не бывает шума в ушах, добавила она. Шум в ушах может быть из-за серных пробок, а часто он бывает психогенный на фоне тревожно-депрессивных расстройств.

Головокружения и нарушений зрения из-за ОХ тоже никогда не бывает, как и проблем с артериальным давлением. Нарушения слуха могут вызываться какими угодно причинами, но не остеохондрозом. Из-за шеи, по словам невролога, никогда не будет нарушения мозгового кровотока и инсульта, не будет шуметь и кружиться голова.

Она заметила, что большинство школьников, которые проходят врачебную комиссию в военкомате, уже имеют признаки остеохондроза. И это нормально, поскольку в течение жизни позвоночник естественным образом изнашивается.

Доктор посоветовала больше не ходить к врачу, который связывает какие-то болезни с ОХ. Она заявила, что это не болезнь и наличие остеохондроза никак не помешает человеку жить.

"Единственный врач, который имеет право написать диагноз остеохондроз — это рентгенолог. То есть специалист, который делает рентген, КТ, МРТ, и описывает картинку — то, что он видит", — заключила Лисенкова.

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