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Автор Николай Ткаченко

Невролог Лисенкова назвала пять самых опасных для мозга продуктов

Здоровье

В привычном рационе человека есть пять продуктов, которые крайне вредны для головного мозга. Употребление их в пищу желательно существенно ограничить, а то и вовсе исключить. Об этом рассказала врач-невролог высшей категории Ольга Лисенкова на своём YouTube-канале.

Невролог Лисенкова назвала пять самых опасных для мозга продуктов

Сахар

Продукт номер один, по мнению специалиста, это сахар. Причем сюда входят также мёд и быстрые углеводы из круп и выпечки. Хотя раньше и уверяли, что мозгу нужна глюкоза, но это не так. У мозга вообще нет никаких проблем с глюкозой, пояснила доктор. Мозг в отличие от остальных органов может брать глюкозу напрямую из кровотока, и для этого ему не нужен инсулин. Поэтому глюкозы у мозга предостаточно и дефицита у него нет.

Алкоголь

Второй крайне токсичный продукт — это алкоголь. Если только речь не идёт о действительно натуральном качественном красном вине в редких случаях, то алкоголь — это нейротоксин, весьма вредный для печени. И организм не нуждается в алкоголе, принятом извне, рассказала невролог.

Соль

Третий опасный для мозга продукт, который всё же полностью исключать из употребления не нужно, это соль. Допустимое количество соли — около пяти граммов в сутки (примерно одна чайная ложка без горки). Если у людей есть привычка подсаливать пищу, не пробуя, часто есть соления и полуфабрикаты, это приводит к избытку соли и задержке жидкости в организме, заметила доктор.

Соль
 

Глютен

Четвёртый вредный для головного мозга и других органов — это глютен, то есть клейковина, которая содержится в злаках. Она есть в пшенице, ржи, ячмене. По словам врача, сейчас специально выведены сорта пшеницы, имеющие высокое содержание клейковины. По сути, это клей, который вызывает воспалительные процессы в стенках кишечника, что и приводит к системным воспалительным процессам.

"Глютен очень часто вызывает аутоиммунные заболевания, такие как аутоиммунный тиреоидит, который очень широко распространён. Многие знают, что состояние кишечника напрямую отражается на состоянии нашей нервной системы. Речь идёт не только о хорошем сне, о хорошем настроении, но и о скорости мышления, о концентрации внимания", — сказала Лисенкова.

Трансжиры

Пятый продукт, который вреден для нашего мозга — это трансжиры (искусственно созданный жир на основе растительных масел, например, маргарин). Трансжиры содержатся также в мороженом, промышленной выпечке, тортах и прочих обработанных продуктах. У организма не получается переварить и расщепить трансжиры, они нарушают работу сосудов и могут откладываться в виде подкожного жира, таким образом нанося вред здоровью, объяснила врач.

Специалист посоветовала отказаться от сахара, трансжиров и глютена, а пищу лучше тушить или варить, но не жарить. Однако можно использовать аэрогриль или мангал.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Пять опасных для мозга продуктов. Доктор Лисенкова
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы продукты питания
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