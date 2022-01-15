Мясников рассказал, какой продукт является смертельно опасным для мужчин

Телеведущий и врач Александр Мясников предупредил о негативном влиянии популярного продукта на мужское здоровье. Об этом он рассказал на телеканале "Россия 1".

Мясников утверждает, что мужчинам вредно пить много молока. По его словам, во многих научных работах говорится о вероятности развития рака простаты из-за чрезмерного употребления этого напитка. Мясников уточнил, что пока нет исследований, которые бы подтверждали обратное, поэтому порекомендовал мужчинам быть осторожнее с этим продуктом, и не пить в день больше, чем 300 мл молока.

"Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению витамина D", — объяснил Мясников.

По его словам, уменьшение уровня витамина D в организме происходит, чтобы не допустить возникновения гиперкальциемии, однако при этом есть вероятность, что может быть запущен механизм развития онкологии предстательной железы.

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