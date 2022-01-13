Мясников рассказал о болезни, похожей на цистит, при которой лекарства бессильны

Люди часто принимают за цистит другое заболевание — синдром тазовой боли, которое нельзя вылечить таблетками. Об этом поведал врач и телеведущий телеканала "Россия 1" Александр Мясников.

"Если прием курса антибиотиков не помог избавиться от неприятных ощущений, следует сдать мочу на посев. Отсутствие бактерий в анализе будет свидетельствовать о наличии синдрома тазовой боли", — рассказал врач.

Синдром тазовой боли, по словам Мясникова, возникает из-за того, что рецепторы человека "перенастраиваются" и становятся сверхчувствительными.

Вместо таблеток, которые при данном заболевании всё равно бесполезны, Мясников посоветовал делать упражнения для тазового дня.

"Это болезни больших городов и наше неумение сосуществовать со стрессом. Мы не умеем спускать пар", — подытожил телеведущий.

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