Люди часто принимают за цистит другое заболевание — синдром тазовой боли, которое нельзя вылечить таблетками. Об этом поведал врач и телеведущий телеканала "Россия 1" Александр Мясников.
"Если прием курса антибиотиков не помог избавиться от неприятных ощущений, следует сдать мочу на посев. Отсутствие бактерий в анализе будет свидетельствовать о наличии синдрома тазовой боли", — рассказал врач.
Синдром тазовой боли, по словам Мясникова, возникает из-за того, что рецепторы человека "перенастраиваются" и становятся сверхчувствительными.
Вместо таблеток, которые при данном заболевании всё равно бесполезны, Мясников посоветовал делать упражнения для тазового дня.
"Это болезни больших городов и наше неумение сосуществовать со стрессом. Мы не умеем спускать пар", — подытожил телеведущий.
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