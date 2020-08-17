Под Смоленском обнаружили меч IX века

Археологи, исследующие древнее поселение Гнездово под Смоленском, обнаружили фрагмент меча, датированный IX веком.

Учёные провели томографическое обследование и обнаружили на мече клеймо с обеих сторон клинка. С одной стороны артефакты была изображены решётка, а с другой — спираль в обрамлении креста.

По словам археологов, оружие хорошо сохранилось — на мече даже остались следы работы мастера, который его изготовил. Вид клейма, а также принадлежность меча к типу Е-1 позволяют датировать его более точно.

"Он вполне может укладываться в историю IX века. Поскольку мы сделали большой комплекс естественно-научных анализов, мы более или менее уверенно говорим, что тот комплекс, с которым связан этот меч, относится ко второй половине — последней четверти IX века", — сообщил руководитель археологической экспедиции Василий Новиков.

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