В Великом Новгороде обнаружили усадьбу XIV-XV веков

Археологи с ходе раскопок у Академического театра драмы обнаружили в Великом Новгороде усадьбу богатого горожанина. По словам ученых, находка относится к XIV-XV вв.

На территории усадьбы специалисты вскрыли фундаменты жилого дома и других построек.

Также было найдено большое количество древнерусских монет и предметов быта эпохи Средневековья.

Сообщается, что одной из необычных находок стала канатная бухта для речных судов.

Но самой главной находкой стали берестяные грамоты. Все они были написаны примерно 700 лет назад.

Специалисты пока ничего не сообщили об их содержании.

В 2017 году "Правда.Ру" писала об удивительном открытии, которое сделали археологи во время раскопок в церкви Благовещения на Городище в Новгороде.

На раскопках в Новгороде нашли самую длинную "стенгазету" XII века

Удивительное открытие сделали археологи во время раскопок в церкви Благовещения на Городище в Новгороде: на стенах им открылось множество надписей-граффити. Все они датируются первой половиной XII века.

Кроме того, здесь же оказалась самая длинная в России глаголическая надпись — своего роде "летопись", а также большое число фрагментов фресок. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии Российской академии наук.

Всего на стенах храма обнаружилось 49 граффити, которые по своей ценности для историков и лингвистов не уступают берестяным грамотам, отметил археолог Владимир Седов.

Эта церковь, построенная в 1103 году, находится недалеко от Новгорода. Ее второе название Рюриково Городище, поскольку именно сюда в 862 году пришел княжить князь Рюрик. Городище долгое время играло роль резиденции новгородских князей.

В 1342–1343 годах по приказанию московского великого князя Симеона Гордого старый храм был разрушен, а на его месте был выстроен новый, а основание древнейшей церкви были засыпаны песком и строительным слоем, содержащим фрагменты первоначальной живописи начала XII века.

Так ученым удалось обнаружить тысячи фрагментов фресковой росписи этого времени, в том числе с изображениями ликов. Эти фрагменты дают представление о стиле росписей, которые входят в число древнейших на территории современной России — они древнее росписей новгородского Софийского собора.

Кроме того, в этом году были обнаружены четыре десятка фрагментов надписей-граффити первой половины XII века. Как отмечают ученые, такой была социально принятая практика — на стенах храмов, ниже уровня росписей процарапывались сообщения о текущих событиях, молитвы, даже деловые записи.

"Это была своеобразная средневековая стенгазета. Возможно, что летописцы сверялись с этими граффити как с таким своеобразным архивом", — рассказал Седов.

Самые интересные из найденных — надписи о смерти и погребении князя Всеволода Мстиславича, который княжил в Новгороде с 1117 по 1136 год, а потом был изгнан из города и умер в 1138 году в Пскове. Этим событиям посвящены три надписи в алтаре, одна — "парадная" и пространная, написанная очень красивым почерком, вторая очень краткая, и третья — о том, что он был погребен на следующий день после смерти.

Напомним, в центре Великого Новгорода во время раскопок в июле этого года археологи нашли древнюю берестяную грамоту, в которой больше всего ученых удивили знаки препинания. Как считают эксперты, это указывает на то, что новгородцы использовали их уже в XII веке.