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Как правильно ухаживать за жирной кожей лица, склонной к акне?

2:12
Красота

Этап "эры" проблемной кожи может затронуть каждого человека, особенно в период подросткового возраста. Сложности этого периода могут быть усугублены комплексами, не всегда поддающимися успокоению даже после утешающих слов родителей. Важно переходить от слов к действиям и начинать правильный уход за кожей лица.

Как правильно ухаживать за жирной кожей лица, склонной к акне?
Фото: Нейросеть Шедеврум

Для жирной проблемной кожи дерматологи и косметологи рекомендуют использовать аптечные средства. Они обладают проверенными на гипоаллергенность, некомедогенность и безопасность формулами, а также обычно содержат более высокую концентрацию активных компонентов по сравнению с продуктами масс-маркета. Бренд Librederm, являющийся лидером среди аптечных брендов селективной косметики, представляет коллекцию средств Seracin для эффективного ухода за жирной и проблемной кожей. Эти продукты прошли клинические испытания и рекомендованы специалистами.

Ключевыми ингредиентами в формуле каждого средства являются сера и цинк. Сера регулирует выработку кожного сала и обладает антибактериальным эффектом, в то время как цинк является природным антисептиком. Кроме того, в составе средств присутствуют другие эффективные компоненты, такие как ниацинамид, салициловая кислота, центелла азиатская и др.

Средства линейки Seracin предназначены для эффективного очищения, подготовки кожи к уходу и основного ухода. Этап очищения начинается с базового этапа — очищения, важного для здоровья кожи. Матирующий тоник помогает завершить очищение, подготовить кожу к уходу и устранить сухость. Основной уход предоставляется гель-кремом DUO Seracin.

Кроме того, для тех, у кого кожа пересушена, представлены дополнительные продукты в линейке Seracin: деликатная пенка для умывания, увлажняющая сыворотка и ночной крем. Эти средства созданы специально для ухода за кожей, подвергнутой пересушиванию в результате медикаментозного лечения акне.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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