Актриса Светлана Ходченкова снова доказала своим поклонникам, что ее красота не зависит от количества косметики на лице.
Актриса всегда выкладывала фото, на которых она запечатлена без макияжа.
В этот раз Ходченкова снялась крупным планом для черно-белой фотографии с растрепанной прической. Часть лица она закрывает рукой, взгляд направлен вниз, на лице актрисы улыбка.
По мнению подписчиков, фотосессия проходила дома, так как на фото ощущается непринужденная атмосфера.
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