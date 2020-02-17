Светлана Ходченкова опубликовала новое фото без макияжа

Актриса Светлана Ходченкова снова доказала своим поклонникам, что ее красота не зависит от количества косметики на лице.

Актриса всегда выкладывала фото, на которых она запечатлена без макияжа.

В этот раз Ходченкова снялась крупным планом для черно-белой фотографии с растрепанной прической. Часть лица она закрывает рукой, взгляд направлен вниз, на лице актрисы улыбка.

По мнению подписчиков, фотосессия проходила дома, так как на фото ощущается непринужденная атмосфера.