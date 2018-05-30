Ученые рассказали, чего будут лишены первые поселенцы на Марсе

Любые планы по колонизации Марса потребуют от колонистов двух существенных жертв — не только отказа от продолжения рода, но и отказ от любых интимных отношений.

commons.wikimedia.org

"Конечно, существование автономных колоний на Марсе будет невозможным без самой возможности продолжения рода. С другой стороны, попытка осуществить это действие приведет к массе почти неразрешимых проблем", — считает Рафаэль Маркес, представитель Национальной лаборатории бионаук в Кампинас.

В 2016 году Элон Маск, глава американской корпорации SpaceX, одного из крупнейших производителей космической техники, объявил миру о своих масштабных планах по колонизации Марса. В планы Элона Маска входит создание сверхтяжелой ракеты и целого космического флота, которые к концу нынешнего столетия доставят на Марс около миллиона человек.

По словам Маска, главная цель его проекта — создание независимого от Земли, автономного мегаполиса на Марсе, который будет обеспечивать себя всем необходимым сам и ни в чем не будет уступать сообществам людей с Земли.

Рафаэль Маркес и его коллеги решили понять, насколько план Элона Маска воплотим в современных реалиях. Они задумались не только о технических препятствиях, которые могут возникнуть на пути человечества к колонизации Марса, но и о биологических последствиях жизни на другой планете.

К примеру, высокий уровень радиации считается одним из главных препятствий на пути пилотируемых экспедиций на Марс. Как считают ученые, участвующие в исследовании, радиация станет главным врагом первых марсианских колонистов. Ее высокий уровень будет мешать им добывать ресурсы, изучать планету и осуществлять фактически любые действия.

Особенно сильно радиация вкупе с отсутствием привычной для землян силой тяжести на Марсе будет влиять на жизнь беременных женщин. Все это может не только способствовать появлению дефектов развития у ребенка, но и повысить вероятность заражения раком или смерти от инфекции для матери.

"Гуманистическая идея о том, что жизнь человека является высшей ценностью, не будет работать на Марсе. Неблагоприятные условия жизни и небольшие размеры популяции колонистов сделают интересы коллектива более приоритетными, чем благополучие или жизнь отдельных индивидом", — также отмечают ученые.

Кроме того, велика вероятность, что жизнь на Марсе может заставить представителей власти подобных колоний ввести систему принудительных генетических проверок, что будут оценивать, насколько те или иные пары могут дать здоровое потомство, и в противном случае будут запрещать им продолжать свой род и вообще вступать в отношения с противоположным полом.

Маркес и его коллеги считают, что эту проблему можно будет решить только тогда, когда колонисты будут защищены от высокого уровня радиации. Только после решения этой проблемы человечество, по мнению ученых из Национальной лаборатории бионаук, сможет воплотить мечты Элона Маска.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook