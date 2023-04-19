РИА Новости: на Камчатке медведь занял пустующий дом и не хочет выходить

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В посёлке на Камчатке бурый медведь поселился в заброшенном доме. Видео с косолапым, который спокойно лежит на крыльце, публикуют в соцсетях.

Подлинность кадров подтвердили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, сообщает РИА Новости. Местный охотинспектор заявил изданию, что хищника сняли в Елизовском районе.

На видео медведь расположился на веранде частного пустующего дома. Голос за кадром говорит, что он не уходит, с ним ничего не получается сделать.

Часть жителей посёлка высказалась за то, чтобы медведя не трогать, другая же часть — наоборот. Сейчас он опасности не представляет, уточнили в Минприроды.

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