Белые медведи погрызли беспилотник "Орлан" на острове Врангеля

На острове Врангеля белые медведи напали на беспилотник "Орлан", который участвовал в их подсчёте. О курьёзном случае, произошедшем во время одной из научных экспедиций, рассказывает "МК".

Как заявил один из участников арктической экспедиции, медведи не боятся дронов, в отличие от самолётов или вертолётов, звуки которых заставляют их бежать врассыпную. Исследователь заметил что 3-4 беспилотника за день могут налетать около трёх тысяч километров и спокойно посчитать животных.

Однако в один из дней всё случилось наоборот — белые медведи изучили в деталях сам беспилотник. Один из "Орланов" попал в нисходящий поток воздуха в сложных погодных условиях и совершил экстренную посадку.

Хищники в считанные минуты облюбовали современную технику, учёным пришлось отправлять за "Орланом" других членов экспедиции. Аппарат был спасён, но медведи успели его очень сильно погрызть.

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