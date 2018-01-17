"И хвоста у тебя нет": любопытный белый медведь снялся в кино, изучая камеру

На Острове Врангеля полярный белый медведь набрел на камеру, предназначенную для отслеживания и мониторинга мишек, и снялся в забавном кино. Его удивила конструкция с палкой и камерой, которая все это время снимала медведя, сообщает The Siberian Times.
Мишка бродил и так и этак, озадаченно садился рядом с конструкцией и вставал на задние лапы. Все это время камера снимала любопытного мишку, который как только перед ней не становился.
Последний подсчет приборов показал, что плотность белых медведей на острове равна 600 особям. Однако данные в открытых источниках свидетельствуют только о существовании 200-250 особей на острове.
Полярные медведи очень любопытны, но забавны они могут быть только со стороны.
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