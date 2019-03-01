Пожарные в Италии спасли мать и дочь от их разъяренного кота

Итальянские пожарные спасли в Генуе женщину и ее дочь-подростока от собственного рассерженного кота.
Когда животное напало на них, царапая и кусая, они заперлись в комнате и позвали на помощь.Об этом сообщает Secolo xix. Пожарные очень удивились, когда услышали просьбу о помощи: «Приезжайте и спасите нас, срочно, а то наш кот сошел с ума... он напал на нас".
Чтобы успокоить разъяренного кота потребовалось 3 укола ветеринара, рассказывает свидетель. Согласно его показаниям, мать и ее дочь-подросток поссорились днем, очень бурно выражая свое недовольство друг другом. Кот воспринял это очень плохо, вероятно, подумал, что его жизнь под угрозой, поэтому напал на обеих, заставив их запереться в ванной комнате.
Пожарная команда приехала по вызову, поймала животное и доставила его к ветеринару для лечения.
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