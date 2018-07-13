Пенсионерка требовала изгнать демона из смартфона

Бабушка сотрудника Forbes впервые в жизни увидела GIF-изображение, которое родственники прислали в общий чат. Картинка напугала ее так, что она решила пойти разобраться с проблемой в магазин техники.

Фото: Pravda.Ru

Алекс Конрад разместил историю о своей бабуле в аккаунте в twitter. Он рассказал, что его тетя прислала в общий чат, где общается вся семья, картинку с хлопающим в ладоши комиком Стивом Харви. Изображение произвело невероятное впечатление на бабушку.

"Помогите???!!! Кто этот человек, который хлопает наверху??? Зачем??", - написала она в диалоге, чем очень насмешила своих родственников. Они попытались объяснить ей, как именно работают GIF-изображения, но пенсионерка решила действовать решительно и серьезно.

Чтобы устранить "проблему" бабуля направилась в магазин, где она приобрела смартфон. Консультант объяснил ей, что картинка зациклена, но рано или поздно человек на ней перестанет хлопать. Бабушка спросила, разряжается ли телефон из-за этого хлопающего мужчины. Получив ответ "вообще нет", она отправилась домой так и не поняв, что за странный человек "поселился" в ее телефоне.

В итоге внук все же смог объяснить бабуле, как работают GIF-изображения. И теперь пожилая дама знает, "почему Харви продолжает хлопать и как его удалить. Но она говорит, что хочет его пока сохранить".