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Страховой Дом ВСК продемонстрировал успешные кейсы применения ИИ в страховании на Петербургском Международном Форуме

От 7 дней до 2 часов: ИИ ускоряет урегулирование страховых случаев

Страхование

На сессии "Практика применения искусственного интеллекта. Банки и финансы", состоявшейся 4 июня в рамках 27-го Петербургского Международного Экономического Форума, ведущие представители крупнейших российских финансовых компаний, Московской биржи и IT-компаний обсудили использование ИИ в финансовом секторе. Член совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина, в своём выступлении осветила точки роста благодаря новым технологиям и поделилась успешными примерами использования ИИ в продуктах и сервисах компании ВСК, как сообщает ТАСС.

От 7 дней до 2 часов: ИИ ускоряет урегулирование страховых случаев
Фото: Pexels by Google DeepMind is licensed under public domain

Сегодня выделяется шесть основных направлений практического применения ИИ в страховании: андеррайтинговый скоринг и управление резервами, маркетинг и продажи, урегулирование, страховая медицина, операционные процессы и управление персоналом.

Страховые компании уже давно применяют элементы машинного обучения в основных бизнес-процессах. В настоящее время активно внедряются и масштабируются новые возможности, такие как работа с речью, изображениями и неструктурированной информацией. На следующем этапе планируется расширение задач, которые может выполнять генеративный ИИ.

В ВСК искусственный интеллект используется для андеррайтинга, управления резервами, прогнозирования продаж и спроса на страховые продукты, урегулирования страховых случаев, операционных процессов и управления персоналом. Технология помогает распознавать документы, структурировать информацию, проводить интеллектуальный анализ и реинжиниринг процессов.

Цифровая трансформация приносит конкретные бизнес-результаты: внедрение предиктивной модели для прогнозирования оттока и возврата клиентов, оценки склонности к покупке позволило ВСК повысить эффективность коммуникации по ОСАГО в три раза, увеличить конверсию целевой группы на 12 процентных пунктов и усилить работу контакт-центра.

Применение ИИ для распознавания повреждений авто по фото сократило процесс урегулирования с 7 дней до 2 часов. В рамках пилотного проекта по взаимодействию с оператором камер дорожного наблюдения в Уральском регионе удалось повысить долю досудебных отказов от возмещения, снизить вероятность страхового мошенничества и сократить сроки принятия решения о выплате.

Перспективным направлением для применения ИИ является страховая медицина. В ВСК используют модель машинного обучения для формирования страхового тарифа, которая прогнозирует частоту обращений застрахованных в клиники. С помощью ИИ в ВСК проверяют счета и гарантийные письма, а также проводят сверку лечебных учреждений в тендерных процедурах.

"Одним из ключевых направлений стратегии ВСК является увеличение проникновения технологий искусственного интеллекта во все процессы компании. В результате применения искусственного интеллекта клиенты уже сегодня получают оперативный и качественный сервис, особенно при наступлении страхового события. Ключевая задача внедрения — решить проблему клиента или помочь не допустить наступления страхового события вовсе. Особенно это важно в рамках вопросов, связанных со здоровьем. Модели превенции и вовлечения в страховую медицину в основном строятся именно на технологиях искусственного интеллекта. В настоящее время это область развития с высоким потенциалом", — отметила Ольга Сорокина.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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