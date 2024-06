Страховой Дом ВСК продемонстрировал успешные кейсы применения ИИ в страховании на Петербургском Международном Форуме

На сессии "Практика применения искусственного интеллекта. Банки и финансы", состоявшейся 4 июня в рамках 27-го Петербургского Международного Экономического Форума, ведущие представители крупнейших российских финансовых компаний, Московской биржи и IT-компаний обсудили использование ИИ в финансовом секторе. Член совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина, в своём выступлении осветила точки роста благодаря новым технологиям и поделилась успешными примерами использования ИИ в продуктах и сервисах компании ВСК, как сообщает ТАСС.

Фото: Pexels by Google DeepMind is licensed under public domain