"Законы о разборках у нас отсутствуют": Национальный автомобильный союз выступил против использования б/у деталей при ремонте по ОСАГО

Из-за новых правил ремонта по ОСАГО с использованием подержанных запчастей в России серьёзно вырастет число угонов, предупредил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Напомним, что ранее Минпромторг России разработал поправки, которые позволят страховщикам устанавливать на повреждённые в ДТП машины б/у запчасти. По мнению страховых компаний, это позволит сократить сроки ремонта по ОСАГО, которые часто затягиваются из-за проблем с поставками новых деталей.
По мнению Шапарина, новые правила заставят активизироваться угонщиков, так как украденные машины можно будет продавать на авторазборы.
"Так Россия станет мировым лидером по количеству угонов на душу населения, потому что система ОСАГО станет инструментом легализации украденных автомобилей через разборки. А законодательство, связанное с разборками, у нас отсутствует", — заявил он.
Ранее автоюрист Радько также неодобрительно высказался о новых правилах ремонта авто. Он пояснил, что страховщики лоббируют их, чтобы получить возможность урезать выплаты по ОСАГО за счёт подержанных деталей.
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