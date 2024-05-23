"Запчасти с помоек": автоюрист рассказал, почему новая реформа ОСАГО оставит водителей без денег

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Юрист Радько: водителям урежут выплаты по ОСАГО за счёт б/у деталей

Страхование

Российские страховые компании предлагают использовать для ремонта авто детали с авторазборок, чтобы уменьшить размер выплат по ОСАГО, рассказал "Газета.Ru" адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько.

Юрист Радько: водителям урежут выплаты по ОСАГО за счёт б/у деталей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Юрист отметил, что страховщики обязаны выплачивать компенсации за ремонт в рамках системы ОСАГО, но пытаются минимизировать эти выплаты. Один из способов — переход на учёт средней стоимости использованных запчастей вместо новых.

"Выплата будет производиться деньгами, а это позволит страховщику снизить её размер. Страховщик может посчитать стоимость не новой детали, которую необходимо установить, а некую усреднённую стоимость детали с разбитого или изношенного автомобиля с авторазборки", — пояснил Радько.

По информации адвоката, в прошлом году лишь 5-6% автомобилей были направлены на ремонт в рамках ОСАГО.

Ранее Минпромторг одобрил установку подержанных запчастей при ремонте авто. Предварительно, список допустимых для повторного использования деталей будет включать тормозные колодки, ремни ГРМ, стёкла и фары.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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