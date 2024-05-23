Фермеры Саратовской области смогут застраховать урожай от ущерба, нанесённого сайгаками

В Саратовской области внедряются меры по защите урожая фермеров от сайгаков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.
Массовые нашествия сайгаков наносят значительный ущерб фермерам. Специалисты по страхованию готовы предложить решение данной проблемы. Теперь можно будет застраховать урожай от повреждений, вызванных животными, птицами и грызунами, включая сайгаков. Для подтверждения подлинности ущерба будет работать специальная комиссия.
Для получения страховки необходимо предоставить данные, такие как численность популяции сайгаков, частота их появлений за последние пять лет, а также доказательства нанесенного ущерба и другие сведения.
Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода.