Фермеры Саратовской области смогут застраховать урожай от ущерба, нанесённого сайгаками

В Саратовской области вводят меры по защите урожая фермеров от сайгаков

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В Саратовской области внедряются меры по защите урожая фермеров от сайгаков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Giljov is licensed under CC BY-SA 4.0

Массовые нашествия сайгаков наносят значительный ущерб фермерам. Специалисты по страхованию готовы предложить решение данной проблемы. Теперь можно будет застраховать урожай от повреждений, вызванных животными, птицами и грызунами, включая сайгаков. Для подтверждения подлинности ущерба будет работать специальная комиссия.

Для получения страховки необходимо предоставить данные, такие как численность популяции сайгаков, частота их появлений за последние пять лет, а также доказательства нанесенного ущерба и другие сведения.