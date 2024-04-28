Как застраховать музыкальный инструмент?

Где можно застраховать музыкальный инструмент?

1:38 Your browser does not support the audio element. Страхование

Музыкальные инструменты являются дорогостоящей собственностью, сложной в восстановлении и потому требующей отдельного страхования.

Для страхования музыкального инструмента можно обратиться в специальную страховую компанию.

Вот несколько примеров договоров страхования музыкальных инструментов.

"Ренессанс страхование" и сеть музыкальных салонов "Музторг" представили совместный проект, в рамках которого музыкальные инструменты можно застраховать по относительно невысокой цене — не менее 5 % от стоимости новой техники. Страховое покрытие программы включает широкий перечень рисков от повреждений водой и огнём до кражи и поломки инструмента после окончания гарантийного периода. Страховая защита начинает действовать на следующий день после покупки полиса. 4 В случае наступления страхового события клиент может выбрать ремонт инструмента в специализированном сервисном центре или получить денежную выплату.

"Абсолют Страхование" застраховало музыкальные инструменты и оборудование Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московская государственная академическая филармония" от гибели, утраты, недостачи или повреждения по программе "с ответственностью за все риски". Страховая защита действует во время любого перемещения объектов страхования, их перевозки, временного хранения в местах проведения гастролей и концертов. Страховое покрытие также распространяется на риски, связанные с передачей инструментов музыкантам для проведения репетиций.