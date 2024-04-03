Обзор льготных условий от компаний Северо-Западного региона для своих сотрудников в текущем году

ДМС и мобильная связь: ключевые бонусы компаний Северо-Запада

2:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Анализ сервиса "Банк данных заработных плат" на платформе hh. ru за март 2024 года выявил, что значительная часть льготных условий, предоставляемых компаниями из регионов Северо-Запада, связана с добровольным медицинским страхованием (ДМС).

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По данным аналитики, такая опция доступна сразу у 69% компаний, что на 5% выше, чем в предыдущем году. Наиболее часто ДМС предлагаются компаниями в сферах информационных технологий, розничной торговли, финансового сектора и строительства. По сравнению с общенациональным трендом, работодатели Северо-Западного федерального округа более склонны предоставлять ДМС своим сотрудникам: 69% против 66% в среднем по России.

Ещё одним распространённым бенефитом для работников на Северо-Западе является корпоративная мобильная связь или ее оплата, доступная в 76% компаний. Этот бонус чаще всего предоставляется в ИТ-секторе, телекоммуникациях, розничной торговле, а также в сфере перевозок и логистики.

На третьем месте по распространенности бонусов для сотрудников находится предложение о питании (оплата или компенсация), доступное каждой пятой компании в Северо-Западном федеральном округе (19%). Этот бонус чаще всего предлагается в сферах розничной торговли, ресторанно-гостиничного бизнеса и строительства. Компенсация расходов на спорт или оплата фитнеса доступна каждой шестой компании (15%). Наименее распространенным бенефитом является страхование жизни сотрудников, доступное всего лишь в 7% компаний.

Работодатели также предоставили информацию о том, сколько средств они выделяют на данные бонусы для каждого сотрудника. Например, средняя годовая стоимость доставки сотрудников до работы составляет около 40 тысяч рублей на одного сотрудника. Около 20 тысяч рублей в год тратится на оплату спорта или фитнеса для сотрудников. На ДМС работодатели Северо-Западного федерального округа тратят около 3,5 тысяч рублей в год на одного сотрудника, а на питание — 5 тысяч рублей.