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Обзор льготных условий от компаний Северо-Западного региона для своих сотрудников в текущем году

ДМС и мобильная связь: ключевые бонусы компаний Северо-Запада

2:12
Страхование

Анализ сервиса "Банк данных заработных плат" на платформе hh. ru за март 2024 года выявил, что значительная часть льготных условий, предоставляемых компаниями из регионов Северо-Запада, связана с добровольным медицинским страхованием (ДМС).

ДМС и мобильная связь: ключевые бонусы компаний Северо-Запада
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным аналитики, такая опция доступна сразу у 69% компаний, что на 5% выше, чем в предыдущем году. Наиболее часто ДМС предлагаются компаниями в сферах информационных технологий, розничной торговли, финансового сектора и строительства. По сравнению с общенациональным трендом, работодатели Северо-Западного федерального округа более склонны предоставлять ДМС своим сотрудникам: 69% против 66% в среднем по России.

Ещё одним распространённым бенефитом для работников на Северо-Западе является корпоративная мобильная связь или ее оплата, доступная в 76% компаний. Этот бонус чаще всего предоставляется в ИТ-секторе, телекоммуникациях, розничной торговле, а также в сфере перевозок и логистики.

На третьем месте по распространенности бонусов для сотрудников находится предложение о питании (оплата или компенсация), доступное каждой пятой компании в Северо-Западном федеральном округе (19%). Этот бонус чаще всего предлагается в сферах розничной торговли, ресторанно-гостиничного бизнеса и строительства. Компенсация расходов на спорт или оплата фитнеса доступна каждой шестой компании (15%). Наименее распространенным бенефитом является страхование жизни сотрудников, доступное всего лишь в 7% компаний.

Работодатели также предоставили информацию о том, сколько средств они выделяют на данные бонусы для каждого сотрудника. Например, средняя годовая стоимость доставки сотрудников до работы составляет около 40 тысяч рублей на одного сотрудника. Около 20 тысяч рублей в год тратится на оплату спорта или фитнеса для сотрудников. На ДМС работодатели Северо-Западного федерального округа тратят около 3,5 тысяч рублей в год на одного сотрудника, а на питание — 5 тысяч рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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