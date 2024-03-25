"Их труд заслуживает искреннего уважения". Медработникам в сельской местности, райцентрах и малых городах повысили размер специальной соцвыплаты

По поручению президента Владимира Путина в России повышены размеры ежемесячных социальных выплат для медицинских работников, которые трудятся в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в сельской местности, райцентрах и малых городах, сообщает АСН.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Так, для специалистов районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, расположенных в населённых пунктах с населением не более 50 тысяч человек, выплата составит до 50 тыс. руб. Для среднего медперсонала — до 30 тыс. руб.
В поселках и городах, где проживают от 50 до 100 тысяч человек, врачи будут получать 29 тыс. руб., медсестры и другой средний медперсонал — 13 тыс. руб.
Мишустин отметил, что по-новому выплаты будут рассчитываться уже с 1 марта и выплачены в апреле.
"В целом это затронет более 200 тыс. сотрудников больниц и поликлиник", — сказал глава кабмина.
Также ранее президент РФ поручил кабмину подготовить решение о возможностях увеличения с 1 апреля до 50% окладной части зарплаты медицинских работников. Этот вопрос обсуждался на заседании правительства 15 марта.
"Наши доктора, медсёстры и другие специалисты помогают гражданам сохранить здоровье, их труд заслуживает самого большого, искреннего уважения, и важно, чтобы они получали все положенные средства своевременно и в полном объёме", — подчеркнул на заседании Мишустин.
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