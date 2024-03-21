В системе ОМС начался пилотный запуск цифровых профилей — они позволят получать лечение дистанционно

ФОМС: В 14 регионах России внедряют цифровой медицинский профиль

1:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

У застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) появятся цифровые медицинские профили, которые позволят людям получать рекомендации и план наблюдения, а системе здравоохранения — перейти к более эффективному управлению, рассказал "Российской газете" Глава Федерального фонда ОМС (ФОМС) Илья Баланин.

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Апробация цифрового профиля стартовала в 14 пилотных субъектах, в том числе в Марий Эл, Кабардино-Балкарской республике, Вологодской, Рязанской и Иркутской областях, Удмуртии, Карелии, Республике Алтай и других регионах.

По итогам экспериментального периода будет принято решение о разворачивании системы на всей территории России. Внедрение цифрового профиля упростит получение пациентами качественной медицинской помощи, если он находится в другом субъекте. Благодаря системе лечащий врач сможет увидеть всю историю обращений человека по ОМС.

Ранее стало известно, что количество россиян с полисом ДМС выросло до 32,6 млн.