В Краснодарском крае сельскохозяйственный холдинг потерял урожай из-за града почти на 200 млн рублей

Краснодарский агропромышленный холдинг получил компенсацию за побитый градом урожай пшеницы в размере 192,5 млн рублей. Об этом сообщает страховая компания "РСХБ-Страхование".
Природный катаклизм произошёл в мае 2023 года, тогда размер градин достигал 5 см. Неожиданные осадки повредили урожай озимой пшеницы крупной сельскохозяйственной компании.
Но на этом проблемы у агрария не закончились — в июне в регионе прошли ливни, из-за чего почва стала слишком влажной и погибла ещё часть урожая.
В ходе разбирательства страховая компания признала случаи страховыми и агропромышленному холдингу была переведена компенсация, благодаря чему компания не понесла серьёзных убытков.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Приморском крае фермеры получили компенсации за гибель урожая. Выплаты составили 6,3 млн рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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