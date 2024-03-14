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В Краснодарском крае сельскохозяйственный холдинг потерял урожай из-за града почти на 200 млн рублей

Краснодарский аграрий получил 192,5 млн рублей за побитую градом пшеницу

1:03
Страхование

Краснодарский агропромышленный холдинг получил компенсацию за побитый градом урожай пшеницы в размере 192,5 млн рублей. Об этом сообщает страховая компания "РСХБ-Страхование".

Краснодарский аграрий получил 192,5 млн рублей за побитую градом пшеницу
Фото: unsplash.com by meriç tuna tuna59 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Природный катаклизм произошёл в мае 2023 года, тогда размер градин достигал 5 см. Неожиданные осадки повредили урожай озимой пшеницы крупной сельскохозяйственной компании.

Но на этом проблемы у агрария не закончились — в июне в регионе прошли ливни, из-за чего почва стала слишком влажной и погибла ещё часть урожая.

В ходе разбирательства страховая компания признала случаи страховыми и агропромышленному холдингу была переведена компенсация, благодаря чему компания не понесла серьёзных убытков.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Приморском крае фермеры получили компенсации за гибель урожая. Выплаты составили 6,3 млн рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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