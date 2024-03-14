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Аграриям Приморского края выплатили страховку в размере 6,3 млн рублей за гибель урожая

Приморские фермеры получили 6,3 млн рублей за погибший урожай

1:06
Страхование

В Приморском крае трое фермеров получили страховые выплаты за гибель урожая. Об этом сообщила страховая компания "Согласие".

Приморские фермеры получили 6,3 млн рублей за погибший урожай
Фото: flickr.com by Grimme Group is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Размер компенсации составил 6,3 млн рублей. У аграриев пропал урожай сразу нескольких культур — картофеля, сои, кукурузы, моркови и свеклы. Причиной этого стала чрезвычайная ситуация природного характера, уточнил страховщик.

Однако ранее фермеры застраховали свои поля и получили компенсацию в рамках договора агрострахования с государственной поддержкой от рисков ЧС.

Отметим, что в октябре 2023 года власти региона заявили, что направят на развитие местного сельского хозяйства порядка 3,5 млрд рублей.

Напомним, накануне сообщалось, что в Америке фермеры занимались мошенничеством со страховкой. Они подделывали датчики дождя и обманывали страховые компании. Теперь аграриям придётся заплатить более 6,5 млн долларов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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