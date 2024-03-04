В России распродают объединённый лот сразу 9 фирм-должников, который включает в себя сотни объектов

Агентство по страхованию вкладов впервые распродаёт объединённый лот 9 компаний-банкротов. Об этом сообщает издание РУСБАНКРОТ.
С молотка могут уйти горнолыжный и жилой комплексы в деревне Малахово под Тулой. Как выяснилось, АСВ впервые проводит подобные торги, когда на аукционе представлена собственность сразу такого количества компаний.
Лот объединил 252 объекта — это 230 земельных участков общей площадью 1,2 млн квадратных метров, 9 жилых домов, кафе и другие здания.
При этом стоимость лота составляет 354,2 млн рублей — ниже первоначальной почти в 10 раз. Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 марта.
Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании на аукционе продали старинный предмет. Речь идёт о средневековом научном приборе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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