В России распродают объединённый лот сразу 9 фирм-должников, который включает в себя сотни объектов

АСВ впервые выставило на торги объединённый лот 9 компаний-должников

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

Агентство по страхованию вкладов впервые распродаёт объединённый лот 9 компаний-банкротов. Об этом сообщает издание РУСБАНКРОТ.

Фото: commons.wikimedia.org by DVRozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

С молотка могут уйти горнолыжный и жилой комплексы в деревне Малахово под Тулой. Как выяснилось, АСВ впервые проводит подобные торги, когда на аукционе представлена собственность сразу такого количества компаний.

Лот объединил 252 объекта — это 230 земельных участков общей площадью 1,2 млн квадратных метров, 9 жилых домов, кафе и другие здания.

При этом стоимость лота составляет 354,2 млн рублей — ниже первоначальной почти в 10 раз. Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании на аукционе продали старинный предмет. Речь идёт о средневековом научном приборе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.