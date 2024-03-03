Ушел с молотка за 126 тысяч стерлингов: стало известно, почему за этот средневековый научный прибор заплатили такую большую сумму

В Великобритании на аукционе продали средневековый научный прибор — хорарный квадрант

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно на аукционе в Великобритании был продан уникальный средневековый научный прибор — хорарный квадрант, возраст которого составляет 712 лет.

Фото: Openverse by brewbooks is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот исторический артефакт, представляющий собой медную пластину с различными метками и шкалами, использовался для определения времени, высоты объектов и даты Пасхи. Приобретенный за 126 тысяч фунтов стерлингов, инструмент оценивается как значимый артефакт, оказавший влияние на науку своего времени и сегодняшнее понимание истории науки.

Хорарные квадранты имели практическое применение для определения времени и были широко распространены среди торговцев, церковных деятелей и ученых. Они также имели значение для вычисления даты Пасхи. Проданный на аукционе экземпляр, изготовленный в 1311 году, представляет собой компактное устройство размером чуть больше ладони, сообщает Smithsonian Magazine.

История квадрантов уходит своими корнями к IX-X векам, когда подобные приборы были распространены в Восточном мире, особенно в Багдаде. Влияние и инновации из Востока переносились в Европу, что подтверждается первыми упоминаниями о квадрантах во Франции и их широким использованием в Европе к середине XIV века.

Хотя ранние квадранты считаются редкими находками, их наличие в музеях Лондона и Флоренции, а также в английском монастыре, свидетельствует о возможном существовании профессиональных мастерских по их производству.