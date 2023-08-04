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Эгоистов станет больше: как ретроградная Венера повлияет на россиян в августе

1:47
Гороскопы

В текущем месяце нас ожидают яркие астрономические события: два полнолуния и одно новолуние, а также суперлуние и пик Персеид. Евгения Шустина, известная астролог и автор книги "Суперсила. Как раскрыть свой потенциал", поделилась информацией о других небесных явлениях, которые нас ожидают в ближайшее время.

Эгоистов станет больше: как ретроградная Венера повлияет на россиян в августе
Фото: pixabay.com

По словам Шустиной, до 4 сентября планета Венера будет находиться в состоянии "ретрограда". Этот период может побудить людей к большему эгоизму.

"Мы будем склонны делать выбор, исходя из личной выгоды, обращать внимание на аспекты нашей жизни, где мы проявляем чрезмерную самонадеянность, полагаемся на свою точку зрения, выражаем слишком много эгоизма. Также будут обнаружены ситуации, в которых наши решения не в нашей пользе, и когда мы уделяем себе недостаточно внимания, недооцениваем свою ценность", — пояснила астролог в интервью для интернет-издания "Подмосковье сегодня".

С 21 августа по 15 сентября Меркурий также будет находиться в состоянии "ретрограда", что, как отметила Шустина, обычно выявляет наши ошибки.

"На этот раз Меркурий будет двигаться в обратном направлении в созвездии Девы, что подчеркнет мелкие недочеты в области здоровья, коммуникаций и соглашений. Это покажет, где мы принимаем на себя слишком много обязательств в рутинных делах, где мы оставляем некоторые вещи недоделанными, игнорируя детали. Таким образом, будут выявлены наши ошибки в деталях. Особенно это касается тех, кто поверхностно относится к разным ситуациям", — заключила эксперт.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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